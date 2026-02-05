Spätestens seit der DKM 2025 ist Lennard Schwarzer ein Name in der Branche. Nach seinem Start im Strukturvertrieb hat er sich im vergangenen Jahr mit seinem Unternehmen LS Finanzmakler und dem Geschäftsmodell Vereinssponsoring beim Jungmakler Award beworben und es an die Spitze geschafft. Wie kam es dazu und wo geht die Reise für ihn noch hin? Interview mit Lennard Schwarzer, Geschäftsführer von LS FinanzmaklerHi, Lennard, du hattest deinen Einstieg in die Versicherungsbranche und die Vermittlerbranche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact