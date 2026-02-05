Der Abverkauf beschleunigt sich: Mehr als sieben Prozent liegt die Palantir-Aktie heute kurz nach US-Handelsstart im Minus, bevor es eine erste leichte Gegenbewegung gibt. Der Kurs fällt zeitweise auf 129 Dollar. Damit bestätigt sich, dass die Kursverluste der vergangenen Tage keine Ausrutscher waren.Die Korrektur bei teuren Software-Aktien weitet sich aus. Auch Palantir steht erneut unter Druck. Risiko wird abgebaut, Story reicht nicht mehr. Aktien ohne Bewertungs-Puffer trifft das besonders hart.Charttechnisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
