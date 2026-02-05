Köln (ots) -Das MausRadio soll nach Plänen, die heute dem WDR-Rundfunkrat vorgestellt wurden, als Audio-Angebot im Internet weiterentwickelt werden. Mit neuen Sendestrecken soll das MausRadio im Netz Grundschulkinder noch besser in ihrem Alltag begleiten - in bewährter Maus-Qualität. Geplant ist, das Audioangebot ab Anfang 2027 in der MausApp und auf die-maus.de zu verbreiten. Das MausRadio kann darüber hinaus Herzstück für Grundschüler im neuen Kinderprofil in der ARD Audiothek (zukünftig ARD Sounds) sein. Voraussetzung für die Umsetzung der Pläne zum MausRadio ist zunächst der Abschluss des laufenden Gesetzgebungsverfahrens zur Anpassung des WDR-Gesetzes. Die Umsetzung erfordert zudem die Zustimmung des WDR-Rundfunkrats.WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau: "Wir wollen das MausRadio für Grundschulkinder stärken und ihnen so eine einzigartige, digitale und werbefreie Hörheimat bieten. Wir schlagen vor, dass wir uns künftig auf die Verbreitung über das Internet konzentrieren und damit ihren Bedürfnissen entgegenkommen - mit mehr Livesendungen und interaktiven Angeboten für Kinder verschiedener Herkunft oder unterschiedlichem sozialen Hintergrund."Angedacht sind zum Beispiel Live-Angebote zu stark frequentierten Radiozeiten: eine Frühsendung, die die Maus an den Frühstückstisch der Kinder holt und die herausfordernde und manchmal hektische Zeit vor dem Aufbruch in die Schule entlasten soll. Inspirierende, lustige und alltagsnahe Themen sollen den Start in den Tag für Grundschulkinder leichter machen - unabhängig davon, ob die Kinder alleine auf sich gestellt sind oder Eltern den Start zur Schule noch begleiten. Am Nachmittag sollen nach den aktuellen Plänen die eigenen Erlebnisse der jungen Hörerinnen und Hörer im Vordergrund stehen. Hier soll es perspektivisch eine Möglichkeit geben, sich auszutauschen.Da junge Eltern und Kinder Radio vermehrt über Web-Streams nutzen, ist geplant, dass die Verbreitung des MausRadio über DAB+ mit Ablauf des Jahres 2026 endet. Damit entspricht der WDR auch der politischen Vorgabe aus dem Reformstaatsvertrag, ein Angebot weniger terrestrisch zu verbreiten. Ab 2027 sollen Grundschulkinder und Familien das neue passgenaue Audioangebot der Maus online nutzen können.Der WDR plant, dem WDR-Rundfunkrat das Telemedienänderungskonzept zum neuen MausRadio im Frühjahr zur Prüfung im Rahmen des Dreistufentests vorzulegen.Pressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221-220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6211447