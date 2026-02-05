Der Ausverkauf beim Bitcoin hält unvermindert an. Am Donnerstag fiel die Kryptowährung zeitweise unter die Marke von 67.000 Dollar - und zieht den gesamten Kryptomarkt mit sich. Die Löcher in den Portfolios der Krypto-Anleger werden immer größer. Am Donnerstag fiel der Bitcoin erstmals seit 2024 unter die Marke von 67.000 Dollar. Bis 17.30 Uhr deutscher Zeit erholte er sich zwar leicht auf 67.900 Dollar. Doch auch damit hatte die Kryprowährung binnen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
