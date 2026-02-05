Die Aktie von Microsoft geriet nach der Veröffentlichung der Zahlen zum zweiten Quartal spürbar unter Druck, obwohl der Konzern operativ überzeugte. Die heftige Marktreaktion wirft Fragen auf, ob Investoren die strategische Entwicklung des Unternehmens - insbesondere im Bereich Künstliche Intelligenz - korrekt einpreisen. Microsoft legte in der vergangenen Woche die Ergebnisse für das zweite Geschäftsquartal vor und lieferte erneut ein solides Zahlenwerk ...Den vollständigen Artikel lesen ...
