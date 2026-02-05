© Foto: Richard B. Levine - Sipa USAWährend Tech-Aktien heftig korrigieren, sendet die US-Verbraucherstimmung ein historisch seltenes Signal, das in vier Jahrzehnten oft Vorbote höherer Renditen war.Die Signale aus der US-Verbraucherstimmung deuten für Anleger auf ein freundliches Aktienjahr 2026 hin. Von allen Januar-Indikatoren, die traditionell zur Prognose der Marktentwicklung herangezogen werden, besitzt nur ein einziger statistische Aussagekraft: der sogenannte Januar-Stimmungseffekt. Dieses Muster geht auf eine umfangreiche Studie der Forscher Zhongdong Chen von der University of Northern Iowa und Phillip Daves von der University of Tennessee zurück, veröffentlicht in der International Review of Financial Analysis. Auf …Den vollständigen Artikel lesen
