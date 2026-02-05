Anzeige
Donnerstag, 05.02.2026
WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker-Symbol: ABEA
Tradegate
05.02.26 | 19:20
274,50 Euro
-2,75 % -7,75
Branche
Internet
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 500
S&P 100
05.02.2026 18:20 Uhr
189 Leser
Aktie der Woche | Alphabet Aktie mit Rekordumsatz & KI-Strategie

?? Aktien News: Alphabet Aktie überzeugt mit Rekordzahlen und KI-Fokus ??

Die Alphabet Aktie stand mit den Quartalszahlen für Q4 2025 im Zentrum der aktuellen Aktien News. Der Zeitpunkt könnte kaum spannender sein: Der Technologiesektor befindet sich mitten in einer tiefgreifenden Transformation durch Künstliche Intelligenz (KI) und den massiven Ausbau der Cloud-Infrastruktur.

Alphabet lieferte nicht nur ein starkes Zahlenwerk ab, sondern bestätigte zugleich, dass das Unternehmen bereit ist, mit hohen Investitionen seine Führungsrolle langfristig zu sichern. Genau diese Balance zwischen Wachstum und Investitionsdisziplin prägt aktuell die Bewertung der Alphabet Aktie.

