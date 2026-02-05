Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 05.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Der nächste Durchbruch? Warum dieses Projekt Investoren aufhorchen lässt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 4008 | ISIN: EU000000EZB0 | Ticker-Symbol: -
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
nicht börsennotiert
1-Jahres-Chart  (nicht börsennotiert)
EUROPAEISCHE ZENTRALBANK Chart 1 Jahr
Dow Jones News
05.02.2026 18:33 Uhr
198 Leser
Artikel bewerten:
(0)

XETRA-SCHLUSS/Leichter - EZB bestätigt zum 5. Mal in Folge Leitzins

DJ XETRA-SCHLUSS/Leichter - EZB bestätigt zum 5. Mal in Folge Leitzins

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag mit Abschlägen geschlossen. Die Stimmung hat sich leicht eingetrübt, der Rücksetzer wurde kaum für Käufe genutzt. Liquidität aus Verkäufen wurde nicht reinvestiert, sondern erst einmal vom Tisch genommen. Auch die jüngst eher positiven Konjunktursignale hatten zuletzt keine Impulse mehr setzen können. Unternehmen, die in der Berichtssaison die Erwartungen nicht erfüllten, werden teils deutlich abgestraft.

Der DAX schloss 0,5 Prozent tiefer bei 24.491 Punkten. Der Euro handelt gegenüber dem Dollar bei rund 1,18 und damit kaum verändert. Die Anleihen legten die vergangenen beiden Tage zu, die Renditen kamen leicht zurück. Silber blieb mit einem Abschlag von 16 Prozent volatil, momentan scheit viel kurzfristiges Geld die Preise zu treiben. Gold verlor überschaubare 2,5 Prozent.

EZB lässt Leitzins zum fünften Mal in Folge unverändert

Keine Veränderungen der Leitzinsen, keine Veränderung in der Kommunikation - dies war die Botschaft der EZB. Diese Politik der ruhigen Hand kann laut Ulrike Kastens, Senior Economist bei der DWS, auch in den kommenden Monaten fortgesetzt werden. Trotz globaler Herausforderungen scheine sich die Wirtschaft in der Eurozone zu beleben, wie auch die Daten zum BIP-Wachstum zeigten. Gleichzeitig hätten die Inflationsrisiken abgenommen. Vor diesem Hintergrund sei die EZB weiterhin gut positioniert.

Mit einem Minus von 6,5 Prozent stellten Rheinmetall den Tagesverlierer im DAX. Der Rüstungskonzern hatte am Vorabend einen sogenannten Pre-Close-Call. Wie Berenberg anmerkte, wurde für das laufende Jahr ein Umsatz von 13,6 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Das liege rund 12 Prozent unter der Marktschätzung. Nach durchwachsenen Geschäftszahlen gaben Siemens Healthineers 0,5 Prozent nach. Der Umsatz liege im ersten Quartal einen Tick unter den Konsensschätzungen, das adjustierte EBIT mit 809 Millionen Euro über der Erwartung von 797 Millionen Euro, hieß es.

Als sehr vernünftig wurde an der Börse der sofortige Beginn des Aktienrückkaufs bei SAP gewertet, die Aktie gewann gegen den Trend knapp 2 Prozent. Qiagen (-0,6%) legte bessere Quartalszahlen vor und der Ausblick für das Gesamtjahr entsprach den Erwartungen. Rational haussierten nach vorläufigen Geschäftszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr um 13,5 Prozent. Die Zahlen implizierten laut RBC Ergebnisse für das vierte Quartal, die deutlich über den Schätzungen lägen.

Die deutschen Automobilhersteller litten unter den Geschäftszahlen von Volvo Cars, VW (-3,7%), BMW (-2,3%) wie auch Mercedes-Benz (-3,2%) wurden gleich mitverkauft. Nordex wurden derweil von den enttäuschenden Quartalszahlen von Wettbewerber Vestas belastet - der Kurs schloss 2,6 Prozent im Minus. Bei Heidelberger Druckmaschinen missfiel der Auftragseingang, die Aktie wurde mit einem Minus von 14 Prozent abgestraft. 

=== 
INDEX      zuletzt +/- % +/- % YTD 
DAX      24.491,06 -0,5%   +0,5% 
DAX-Future  24.560,00 -0,5%   -0,2% 
XDAX     24.477,96 -0,5%   +0,1% 
MDAX     31.434,51 -0,3%   +3,0% 
TecDAX     3.628,05 +0,4%   -0,3% 
SDAX     17.878,47 -0,3%   +4,4% 
zuletzt        +/- Ticks 
Bund-Future   128,22  +28 
YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag 
 
Index    Gewinner Verlierer unv.  Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag 
DAX        19     21   0 5.943,1  76,7    6.527,7      88,8 
MDAX        23     26   1  709,7  27,3     787,1      32,0 
TecDAX       12     18   0 1.789,0  30,3    2.040,7      35,8 
SDAX        23     45   2  149,8  12,7     160,5      10,3 
Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2026 11:59 ET (16:59 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Vorsicht, geheim!
2026 startet mit einem Paukenschlag: Der DAX outperformt den US-Markt, Nachzügler holen auf. Ein erstes Signal, dass der Bullenmarkt an Breite gewinnt. Während viele Anleger weiter auf die großen Tech-Namen setzen, hat sich im Hintergrund längst ein Umschwung vollzogen. Der Fokus verschiebt sich weg von überteuerten KI-Highflyern hin zu soliden Qualitätswerten aus der zweiten Reihe.

Anleger, die jetzt clever agieren, setzen nicht auf das, was war, sondern auf das, was kommt. Unternehmen mit gesunder Bilanz, unterschätztem Potenzial und begrenztem Abwärtsrisiko könnten 2026 zu den großen Gewinnern zählen. Die Gefahr einer schärferen Korrektur bleibt real, gerade für passiv aufgestellte Investoren.

In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau jetzt das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten. Stark, günstig und bislang kaum im Fokus.

Jetzt kostenlosen Report herunterladen – bevor es andere tun!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.