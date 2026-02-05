ST. MICHAEL, Barbados, Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Während sich die Aufmerksamkeit der Welt auf das mit Spannung erwartete internationale Fußball-Event des Jahrzehnts richtet, ist Royalton Hotels & Resorts bereit, die Begeisterung mit dem Royalton Fan Fest powered by Sports Event Guarantee zum Leben zu erwecken, einer immersiven Feier, bei der jedes Spiel Teil des Urlaubserlebnisses wird.

Unter dem Motto "The Championship Lives in You" verwandelt das Royalton Fan Fest ausgewählte Resorts in pulsierende Treffpunkte, die von der Energie eines globalen Stadions inspiriert sind. Mit dem speziellen Royalton Fan Fest-Paket, das ab sofort gebucht werden kann, können Gäste ihren Aufenthalt frühzeitig sichern und von Ersparnissen in Höhe von mehreren hundert Dollar profitieren, während sie jedes Spiel nahtlos im gesamten Resort verfolgen können, egal ob sie sich in ihrer Suite entspannen, einen Drink an der Bar genießen oder sich in den Gemeinschaftsbereichen treffen.

Vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 veranstaltet Royalton Hotels & Resorts Live-Übertragungen von Spielen, thematische Festivitäten, immersive Unterhaltung und kulinarische Erlebnisse im Stadion-Style, die Reisende durch gemeinsame Energie, Feierlichkeiten und freundschaftlichen Wettbewerb zusammenbringen sollen.

Ein Highlight des Erlebnisses ist "Taste the Game", ein kulinarisches Konzept, das von klassischen Stadiongerichten und internationalem Street Food inspiriert ist. Von beliebten Snacks und international inspirierten Gerichten bis hin zu erfrischenden Getränken und themenbezogenen Desserts - jedes Menü bringt die Atmosphäre des Turniers direkt auf den Tisch.

Das Unterhaltungsprogramm wird mit interaktiven Aktivitäten und Live-Auftritten fortgesetzt, darunter Bubble Soccer am Strand, Freestyle-Fußballshows, farbenfrohe Fanfeiern und spielerische Varianten von Strandspielen, die alle darauf ausgelegt sind, Gäste jeden Alters in einer festlichen, energiegeladenen Atmosphäre zu begeistern.

In ausgewählten Resorts in Mexiko werden die Royalton Fan Fest Stadien als Zentrum der Feierlichkeiten dienen. Sie sind mit riesigen LED-Bildschirmen, beeindruckender Beleuchtung, thematischer Dekoration in den Nationalfarben und Lounge-Sitzgelegenheiten ausgestattet, die Komfort und Spannung vereinen. Zu den teilnehmenden Resorts gehören Royalton Riviera Cancun, Royalton Hideaway Riviera Cancun, Royalton Splash Riviera Cancun, Royalton CHIC Cancun und Planet Hollywood Cancun by Royalton.

Während die Vorfreude weiter steigt, bietet das Royalton Fan Fest-Paket eine nahtlose Möglichkeit, einen Aufenthalt rund um das Turnier zu planen, indem es gehobene All-inclusive-Gastfreundschaft, ein abwechslungsreiches Resort-Programm und erhebliche Ersparnisse kombiniert. Da das Turnier in derselben Zeitzone stattfindet wie die karibischen Resorts von Royalton Resorts, können Gäste aus aller Welt jedes Spiel live auf Großbildschirmen im gesamten Resort während entspannter Tages- und Abendstunden verfolgen, wodurch die weltweite Fußballbegeisterung mühelos zu einem Teil des Urlaubserlebnisses wird.

Mit dem Royalton Fan Fest setzt Royalton Hotels & Resorts seine Bemühungen fort, das All-inclusive-Erlebnis weiter zu verbessern, indem es ein immersives Umfeld schafft, in dem Unterhaltung, Kultur und Gastfreundschaft zusammenkommen und in dem die Gäste nicht nur zuschauen, sondern das Geschehen wirklich erleben.

Weitere Informationen zu Royalton Hotels & Resorts und dem Royalton Fan Fest-Paket finden Sie unter www.royaltonresorts.com oder klicken Sie hier, um Ihren Aufenthalt beim Royalton Fan Fest zu buchen. Das Event findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 an ausgewählten Standorten der Royalton Resorts statt.

Über Royalton Hotels & Resorts

Royalton Hotels & Resorts ist ein führendes All-inclusive-Hotelunternehmen mit einem sorgfältig ausgewählten Portfolio von 24 Resorts an sieben der beliebtesten Reiseziele der Karibik, von denen jedes ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis bietet. Zu den acht Marken gehört das preisgekrönte All-In Luxury Royalton Luxury Resorts, wo Everyone is Family gilt und das für seinen gehobenen Komfort und seinen aufmerksamen Service durch charakteristische Merkmale wie All-In Connectivity und DreamBed bekannt ist. Royalton Hideaway bietet einen gehobenen Rückzugsort nur für Erwachsene, der ganz im Zeichen der Zweisamkeit steht und mit exklusiven Restaurants und modernen Unterkünften aufwartet. Royalton Vessence Resorts präsentiert The Art of Vacation - ein Wellness-orientiertes All-inclusive-Reiseangebot, das ganz auf Ausgeglichenheit und achtsame Verbundenheit ausgerichtet ist. Royalton CHIC Resorts lädt Gäste zu Party Your Way ein, einem stilvollen und spontanen Urlaub nur für Erwachsene, während Mystique by Royalton mit Miles from Ordinary Boutique-Resorts aufwartet, die natürliche Schönheit, lokale Kultur und entspannte Eleganz vereinen. In Jamaika bietet das Grand Lido Negril ein einzigartiges Au Naturel-Erlebnis für Gäste ab 21 Jahren mit abgeschiedenem Luxus direkt am Strand.

Zum Portfolio gehören auch Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton, wo Gäste Vacation Like A Star in einer von Unterhaltung geprägten Umgebung mit legendären Erinnerungsstücken verbringen können, und Planet Hollywood Adult Scene by Royalton, wo Gäste den Paparazzi entkommen können, in glamourösen, nur Erwachsenen vorbehaltenen Oasen, die sich durch Privatsphäre und Exklusivität auszeichnen.

Weitere Informationen zu Royalton Hotels & Resorts finden Sie unter: www.royalton.com

