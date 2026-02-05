© Foto: OpenAIVenezuelas Ölindustrie ist im Umbruch: US-Firmen und ausländische Unternehmen sollen investieren, doch PdVSA's Geschichte und Risiken werfen Fragen auf.Nachdem die Trump-Regierung noch während der ersten Amtszeit (2017 bis 2021) behauptete, Führungskräfte des staatlichen venezolanischen Ölkonzerns PdVSA hätten Milliarden von Dollar veruntreut und Firmenflugzeuge für den Kokainschmuggel missbraucht, will sie nun US-Unternehmen dazu bewegen, mit dem venezolanischen Riesen Geschäfte zu machen. Ausländische Unternehmen sollen mit dem venezolanischen Staatsölkonzern PdVSA zusammenarbeiten, um den erhofften Investitionsboom von 100 Milliarden US-Dollar im venezolanischen Energiesektor …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE