© Foto: Blend Images/John Fedele - Bildagentur-onlineEin Hinweis auf größere Sojabohnenkäufe Chinas schiebt die Preise spürbar an. Doch Experten zweifeln, dass die USA genug verfügbare Mengen haben und verweisen auf günstigere Angebote aus Brasilien.Die Preise für Sojabohnen sind am Donnerstag gestiegen und liegen aktuell auf den höchsten Niveaus des Jahres. Die Futures auf der Chicago Board of Trade Börse notieren um etwa 11,01 US-Dollar pro Scheffel, rund 0,8 Prozent höher als zuvor, was die jüngste Rallye nach positiven politischen Signalen widerspiegelt. Grund für die starken Kursbewegungen sind überraschende Kommentare von US-Präsident Donald Trump nach einem Telefongespräch mit Chinas Staatschef Xi Jinping. Trump erklärte, China erwäge, …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE