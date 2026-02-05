Ottawa, Ontario--(Newsfile Corp. - 5 février 2026) - Aujourd'hui, la Corporation des associations de détaillants d'automobiles (CADA) a officiellement salué la stratégie automobile annoncée par le gouvernement fédéral, incluant la décision de mettre fin au mandat fédéral sur les véhicules électriques. Le président-directeur général de la CADA, Tim Reuss, a déclaré: « L'annonce faite aujourd'hui par le premier ministre Carney constitue un engagement fort du gouvernement envers l'industrie automobile et démontre sa capacité et sa volonté de tenir compte des réalités du marché et de la demande des consommateurs. »

Les mesures de soutien élargies et ajustées visant à maintenir le secteur manufacturier automobile vital du Canada sont essentielles alors que nous entrons dans une phase critique de la renégociation de l'ACEUM avec les États-Unis. Les concessionnaires à travers le pays saluent tout particulièrement la décision du gouvernement de mettre fin au mandat sur les véhicules électriques et d'opter pour une meilleure voie en matière d'adoption des véhicules électriques, plus alignée sur la diversité technologique, l'état de l'infrastructure de recharge et la demande réelle des consommateurs.

M. Reuss a également tenu à souligner que les quelque 3 500 concessionnaires membres à travers le Canada ne se détournent aucunement de l'électrification: « Les concessionnaires ont investi massivement dans les infrastructures nécessaires pour vendre et entretenir des véhicules électriques au Canada. Le choix offert aux consommateurs en matière de véhicules à faibles émissions s'est considérablement élargi, et les constructeurs disposent maintenant de solutions de réduction des émissions qui sont technologiquement neutres. »

La CADA a également salué la réintroduction des incitatifs à l'achat de véhicules électriques. L'annonce d'aujourd'hui souligne que les consommateurs ont toujours besoin d'incitatifs pour adopter la technologie des véhicules électriques. L'écart d'abordabilité à l'achat initial demeure un enjeu important, et l'approche du gouvernement qui vise à encourager les consommateurs plutôt qu'à restreindre le marché constitue la bonne voie à suivre pour préserver l'accessibilité financière.

La CADA a enfin mis en lumière les éléments clés de la stratégie automobile qui contribueront à assurer une chaîne d'approvisionnement fiable pour les véhicules au Canada: « Dans le contexte actuel de rupture commerciale, il est essentiel de disposer d'une stratégie audacieuse qui élimine les politiques mal alignées avec les réalités actuelles du marché et de la technologie. La CADA continue de travailler des deux côtés de la frontière afin de rappeler que les tarifs automobiles entre le Canada et les États-Unis sont néfastes pour les économies des deux pays, nuisibles pour les concessionnaires et, surtout, dommageables pour les millions de consommateurs qu'ils desservent », a conclu M. Reuss.

À propos de la CADA :

La corporation des associations de détaillants d'automobiles est une fédération d'associations provinciales et régionales de concessionnaires, représentant 3 400 concessionnaires franchisés d'automobiles et de camions qui vendent des véhicules neufs au Canada. Ensemble, ces concessionnaires emploient plus de 178 000 personnes à travers le pays et représentent un secteur clé de l'économie canadienne.

