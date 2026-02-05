Zürich (ots) -In Abstimmung mit den Schweizer Behörden ruft Danone bestimmte Produktionschargen von Aptamil in der Schweiz zurück - vor dem Hintergrund der aktualisierten Empfehlungen zum Cereulid\u2011Schwellenwert. Von dem durchgeführten Rückruf sind die im Anhang genannten Produkte mit den jeweils aufgeführten Mindesthaltbarkeitsdaten betroffen.Die Gesundheit und Sicherheit von Säuglingen sowie die Einhaltung der lokalen regulatorischen Vorgaben haben für Danone zu jeder Zeit die höchste Priorität. Aus diesem Grund begrüsst Danone die Klarheit, der am Montag veröffentlichten, neuen wissenschaftlichen Leitlinie der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA). Angesichts der sich weiterentwickelnden behördlichen Leitlinien - einschliesslich der jüngsten wissenschaftlichen Empfehlung der EFSA zu vorsorglichen Schwellenwerten für Cereulid in Säuglingsnahrungen - ruft Danone die betroffenen Chargen zurück.Über einem bestimmten Gehalt kann Cereulid Symptome wie Erbrechen und Durchfall verursachen. Die Symptome treten in der Regel zwischen 30 Minuten und sechs Stunden nach dem Verzehr auf. Sollten Eltern sich Sorgen um die Gesundheit ihres Kindes machen, empfehlen wir ihnen, sich an ihre Kinderärztin oder ihren Kinderarzt zu wenden.Produkte der betroffenen Produktionschargen sollen nicht weiter gefüttert und dort zurückzugeben werden, wo diese gekauft wurden. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.Auf unserer Platform aptaclub.ch haben Eltern die Möglichkeit zu überprüfen, ob ihr Mindesthaltbarkeitsdatum betroffen ist. Darüber hinaus können sie sich jederzeit an den Elternservice wenden:· Aptamil:Telefon: 0800 55 06 09 | www.aptaclub.chWir möchten Eltern versichern, dass alle Produkte, die nicht in den Rückruf eingeschlossen sind, sicher sind.Kontakt für Journalistenrückfragen:E-Mail: pressestelle@danone.comOriginal-Content von: Danone DACH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100055004/100938325