Ermöglichung hochleistungsfähiger Fahrzeugkamerasysteme der nächsten Generation

VeriSilicon (688521.SH) hat heute seine neuesten verbesserten Versionen von Image Signal Processing (ISP) der ISP8200-FS-Serie, ISP8200-ES und ISP8200L-ES, vorgestellt, die sich durch eine verbesserte Leistung und Energieeffizienz auszeichnen und komplexe kamerabasierte Systeme in Fahrzeugen besser unterstützen. Diese verbesserten IPs haben erfolgreich die Zertifizierung nach ISO 26262 ASIL B für funktionale Sicherheit durch den TÜV NORD erhalten, eine internationale Prüf- und Zertifizierungsstelle. Hierdurch wird ihre Eignung und Zuverlässigkeit für ADAS- und autonome Fahrsysteme weiter bestätigt.

Die neueste verbesserte IP der ISP8200-FS-Serie kann mit bis zu 1,2 GHz betrieben werden und unterstützt die Datenverarbeitung für bis zu 16 Bildsensoren. Damit wird die Leistung der Multikamera-Planung erheblich verbessert, sodass flexible Datenzugriffsfunktionen und eine effiziente Nutzung der Hardware-Pipeline für Kamerasysteme in Fahrzeugen ermöglicht werden.

Die verbesserte Serie IP integriert Technologien zur Bildverarbeitung wie beispielsweise Color Noise Reduction (CNR) und eine radiale Lens Shading Correction (LSC) sowie eine optimierte RGB-IR-Verarbeitung, die Datenformate wie RGB-IR 4×4 unterstützt. Zusammen verbessern diese Funktionen die Bildstabilität und Detailerhaltung in Anwendungsszenarien mit mehreren Kameras und mehreren Ansichten. In Kombination mit einer integrierten RAW-Datenkomprimierungs-Engine (RDC) und einer 64-Bit-AXI-Adressenerweiterung verbessert diese IP-Serie effektiv die Bandbreiteneffizienz und reduziert die Datenübertragungslast, ohne dass die Bildqualität beeinträchtig wird.

Darüber hinaus ermöglicht die verbesserte IP-Serie ISP8200-FS in Kombination mit der für die funktionale Sicherheit im Automobilbereich zertifizierten DeWarp Processing IP DW200-FS ein hochwertiges, vollständig konformes und wenig Bandbreite beanspruchendes ADAS-Kamerasubsystem für Automobile. Dies bietet Kunden Bildverarbeitungsfunktionen auf Systemebene für Multi-Kamera-Wahrnehmung und beschleunigt die Einführung fortschrittlicher Fahrerassistenten und autonomer Fahrlösungen.

"Die Automobilindustrie entwickelt sich in einem rasanten Tempo weiter, und die Bildgebungstechnologien müssen mit dieser Entwicklung Schritt halten, um den wachsenden Anforderungen von Fahrzeugen der nächsten Generation gerecht zu werden. In enger Zusammenarbeit mit unseren führenden Kunden haben wir ein umfangreiches Upgrade für unsere IP-Serie ISP8200-FS entwickelt, um der zunehmenden Komplexität von Kamerasystemen in Fahrzeugen gerecht zu werden", so Weijin Dai, Chief Strategy Officer, Executive Vice President und General Manager der IP-Abteilung bei VeriSilicon. "Die neueste, verbesserte IP-Serie ISP8200-FS, die den Anforderungen an funktionelle Sicherheit entspricht, festigt die starke Führungsposition von VeriSilicon auf dem Gebiet der ISP-Lösungen für den Automobilbereich. Wir sind weiterhin fest entschlossen, die Marktanforderungen kontinuierlich zu verfolgen und den zukünftigen Anforderungen der Bildverarbeitung in der Automobilindustrie immer einen Schritt voraus zu sein."

Über VeriSilicon

VeriSilicon ist bestrebt, seinen Kunden plattformbasierte, allumfassende, kundenspezifische Siliziumdienste und Halbleiter-IP-Lizenzierungsdienste aus einer Hand anzubieten, die das eigene Halbleiter-IP nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.verisilicon.com

