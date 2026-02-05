Die Luft muss raus! Neben Bitcoin und Software-Aktien korrigiert auch der Silberpreis heute weiter. Silber wird erneut abverkauft und verliert zeitweise bis zu 18 Prozent. Der Preis rutscht im Tagesverlauf unter 73 Dollar je Unze. Damit ist die kurze Erholung der vergangenen zwei Tage komplett ausgelöscht.Nach der Rekordrally, die zuletzt völlig überhitzt wirkte, ist der Rückwärtsgang eingelegt. Seit dem Allzeithoch der vergangenen Woche hat Silber mehr als ein Drittel an Wert verloren. Die Volatilität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
