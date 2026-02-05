© Foto: Uncredited - ASüdafrika investiert 20 Millionen US-Dollar in Seltene Erden, um Europas Abhängigkeit von China zu reduzieren und neue industrielle Chancen zu schaffen.Südafrikas staatliche Entwicklungsbank, die Industrial Development Corporation (IDC), hat 20 Millionen US-Dollar in das Zandkopsdrift-Projekt von Frontier Rare Earths investiert. Die Finanzierung soll eine endgültige Machbarkeitsstudie ermöglichen und das Projekt ab 2030 zur Produktion von Seltene Erden und batteriegeeignetem Mangan führen. Frontier, eine in Luxemburg registrierte Firma, erklärte, dass das Vorhaben im Norden des Kaps von der Europäischen Union als strategisches Projekt eingestuft wurde. Ziel ist es, die Abhängigkeit Europas …Den vollständigen Artikel lesen
