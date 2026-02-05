Sigma Lithium nach Skandal weiter aktiv - Warum die Krise in Brasilien nicht endet.Die brasilianische Bergbaubehörde erklärte, sie habe keine "unmittelbare Gefahr" durch die von Sigma Lithium betriebenen Abraumhalden festgestellt, weshalb die Betreiber bei einer Inspektion im vergangenen Monat keinen Grund für eine Schließung sahen. Technisches Personal von derNationale Bergbaubehörde(ANM) besuchte die Ausgrabungsstätte Grota do Cirilo in Minas Gerais am 20. Januar, Wochen nachdem Arbeitsinspektoren die Schließung der Halden angeordnet hatten, da eine "ernste und unmittelbare Gefahr" für die Arbeiter und die Anwohner bestehe. Diese Entscheidung löste nach ihrer Veröffentlichung einen …Den vollständigen Artikel lesen
