Ryan, ein weltweit führender Anbieter von Steuerdienstleistungen und Software, gibt die Übernahme von Williams Young McKaig Ltd, einem spezialisierten Beratungsunternehmen für Gewerbeimmobilien, und dessen Fachabteilung WYM Rating mit Sitz in Edinburgh bekannt. Durch die Übernahme baut Ryan seine Präsenz im Bereich Grundsteuern und Gewerbesteuern in Schottland aus und erweitert seine Kompetenzen bei der Betreuung von Kunden mit komplexen Gewerbeimmobilienportfolios in ganz Großbritannien.

WYM Rating wurde 2012 von Richard Williams, Don Young und Billy McKaig gegründet und ist bekannt für seinen kundenorientierten Ansatz und seine fundierte Expertise in der Beratung zu Gewerbeimmobilien. Das Beratungsunternehmen unterstützt Vermieter, Nutzer und Investoren mit praktischen, marktnahen Ratschlägen, die auf jahrzehntelanger praktischer Erfahrung basieren.

Die Kompetenzen von WYM Rating umfassen drei Schwerpunktbereiche, die eng mit den Kompetenzen von Ryan übereinstimmen:

Gewerbesteuer und Grundsteuer

Beratung im Bereich Gewerbeimmobilien

Beratung für Nutzer und Mieter

"WYM Rating bringt genau die Art von spezialisiertem, lokalem Fachwissen mit, die unsere Kunden benötigen, während wir unsere Kompetenzen im Bereich Grundsteuer in Schottland und im gesamten Vereinigten Königreich ausbauen", sagte Alex Probyn, Principal und Practice Leader of European and Asia-Pacific Property Tax bei Ryan. Schottland ist für uns ein wichtiger Markt. Die Stärke von WYM Rating in den Bereichen Gewerbesteuer und Beratung zu Gewerbeimmobilien in Verbindung mit der globalen Plattform und den integrierten Kompetenzen von Ryan im Bereich Immobiliensteuer ermöglicht es uns, unseren Kunden, die in dieser Region tätig sind und dort investieren, klarere und zuverlässigere Ergebnisse zu liefern."

Diese Übernahme verbessert die Fähigkeit von Ryan, Kunden während des gesamten Lebenszyklus des Besitzes von Gewerbeimmobilien zu unterstützen, von der Beratung und Planung bis hin zur Compliance, und gleichzeitig das von Experten geleitete, hoch engagierte Servicemodell beizubehalten, das Kunden erwarten.

"WYM Rating hat stets einen kundenorientierten Ansatz verfolgt, und dies ist ein logischer nächster Schritt für unsere Kunden und unser Team", sagten Richard Williams und Billy McKaig, Mitbegründer von WYM Rating. "Da wir gemeinsame Werte teilen, arbeiten wir seit mehr als 10 Jahren eng mit Ryan zusammen. Durch den formellen Beitritt zum Unternehmen können wir diese Partnerschaft vertiefen und gleichzeitig den Umfang, die Ressourcen und den langfristigen Wert, den wir bieten können, erheblich erweitern. Die kundenorientierte Kultur, die nationale Reichweite und der gute Ruf von Ryan im Bereich der Grundsteuer passen nahtlos zu unseren Aktivitäten und verschaffen uns eine starke Position für den nächsten Neubewertungszyklus."

Ryan heißt Richard Williams und Billy McKaig sowie weitere Teammitglieder willkommen, die weiterhin von Edinburgh aus Kunden im Rahmen der wachsenden britischen Grundsteuerpraxis von Ryan betreuen werden.

Über Ryan

Ryan, ein preisgekrönter globaler Anbieter von Steuerdienstleistungen und Software, ist das weltweit größte Unternehmen, das sich ausschließlich mit Unternehmenssteuern befasst. Das Unternehmen bietet eine integrierte Palette internationaler Steuerdienstleistungen auf multijurisdiktionaler Basis, darunter Kostenmanagement, Compliance, Beratung, Technologie und Transformation sowie Innovationsfinanzierung. Gestützt durch das dynamische Arbeitsumfeld von myRyan das weithin als das innovativste in der Steuerdienstleistungsbranche anerkannt ist, betreut das multidisziplinäre Team von Ryan mit mehr als 7.100 Fachleuten und Mitarbeitern über 74.000 Kunden in mehr als 80 Ländern, darunter viele der weltweit führenden Global-5000-Unternehmen. Weitere Informationen über Ryan finden Sie unter ryan.com/europe.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260205500894/de/

Contacts:

Medienkontakt

Allie Bandemer

Senior Specialist, Öffentlichkeitsarbeit und externe Kommunikation

Ryan

331.251.1050

allie.bandemer@ryan.com