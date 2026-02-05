SAN FRANCISCO, Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accumulus Technologies, ein führender Anbieter von Cloud-Technologie für den regulatorischen Austausch, gab heute bekannt, dass die Accumulus-Plattform ("Plattform") drei wichtige Sicherheitsmeilensteine von Drittanbietern erreicht hat: SOC 2 Typ 2-Zertifizierung, HITRUST i1-Zertifizierung und ISO 27001-Zertifizierung. Diese Erfolge unterstreichen das kontinuierliche Engagement von Accumulus Technologies für robuste Informationssicherheit, Risikomanagement und Datenschutzpraktiken.

"Sicherheit und Vertrauen sind grundlegend für unsere Ziele, die globale regulatorische Vernetzung zu beschleunigen", erklärte Francisco Nogueira, CEO von Accumulus Technologies. "Die Erlangung dieser drei branchenweit anerkannten Auszeichnungen spiegelt die Stärke unserer Kontrollen und Prozesse wider und bietet unseren Kunden und Partnern eine verifizierte Gewissheit darüber, wie wir ihre Daten schützen."

Sowohl die SOC 2 Typ 2-Bescheinigung als auch die ISO 27001-Zertifizierung wurden von dem unabhängigen Prüfer A-LIGN durchgeführt, einem führenden Partner für Sicherheit und Compliance, dem mehr als 4.000 globale Unternehmen vertrauen. Zusammen geben diese unabhängigen Bewertungen den Kunden die Gewissheit, dass Accumulus Technologies wirksame Kontrollen zum Schutz sensibler Daten implementiert hat und diese langfristig aufrechterhält.

Die HITRUST-Zertifizierung der Plattform belegt, dass Accumulus Technologies die Anforderungen führender Cybersicherheits- und Regulierungsrahmen erfüllt und somit über wirksame Kontrollen zum Schutz sensibler Daten und zur effektiven Risikosteuerung verfügt. Diese Leistung basiert auf dem HITRUST Assurance Program und spiegelt unabhängige Tests durch Dritte, eine zentralisierte Qualitätssicherung und eine Zertifizierung wider, die durch die Cyber Threat-Adaptive Engine von HITRUST unterstützt wird. Diese Elemente gewährleisten eine kontinuierliche Anpassung an die neuesten Bedrohungsinformationen und sich weiterentwickelnden Standards von NIST, ISO und OWASP.

"Die Erlangung der HITRUST-Zertifizierung unterstreicht das Engagement von Accumulus Technologies für das Management von Informationsrisiken und den Schutz sensibler Daten durch einen strengen, bewährten Sicherungsprozess", erklärte Gregory Webb, CEO von HITRUST. "Diese Leistung spiegelt den proaktiven Ansatz der Organisation in Bezug auf Cybersicherheit und Vertrauen wider."

Zusammen bieten diese Meilensteine Kunden und Partnern eine verifizierte Gewährleistung der Sicherheitslage der Plattform und fördern so ein stärkeres Vertrauen, optimierte Lieferantenbewertungen und eine zuversichtliche Einführung in großem Maßstab.

ÜBER ACCUMULUS TECHNOLOGIES

Accumulus Technologies ist ein führender Anbieter von Cloud-Technologien, der die Zusammenarbeit zwischen Life-Science-Unternehmen und nationalen Aufsichtsbehörden neu definiert, um den Lebenszyklus der Arzneimittelentwicklung zu beschleunigen - von der Entdeckung bis zur weltweiten Verfügbarkeit. Unsere sichere, speziell entwickelte SaaS-Plattform - im Jahr 2025 hervorgegangen aus der gemeinnützigen Organisation Accumulus Synergy - ermöglicht die kontinuierliche, standortübergreifende Zusammenarbeit in Echtzeit. So schaffen wir die Grundlage für schnellere Entscheidungen, globale Koordination und schnelleren Zugang zu Therapien für Patienten weltweit. Mit einem klaren Fokus auf Innovation, Vertrauen und Wirkung verbindet Accumulus Technologies das globale regulatorische Ökosystem über eine einzige, skalierbare Lösung.

ÜBER A-LIGN

A-LIGN ist der führende Anbieter von hochwertigen, effizienten Programmen zur Einhaltung von Cybersicherheitsvorschriften. Durch die Kombination von erfahrenen Auditoren und Audit-Management-Technologie bietet A-LIGN ein umfassendes Spektrum an Dienstleistungen, darunter SOC 2, ISO 27001, HITRUST, FedRAMP und PCI. A-LIGN ist der führende Herausgeber von SOC 2 und ein bedeutender HITRUST- und FedRAMP-Prüfer. Weitere Informationen finden Sie unter a-lign.com.

