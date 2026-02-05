Duna, das von zwei ehemaligen Stripe-Mitarbeitern gegründete Fintech für Identitätsmanagement, hat heute den Abschluss einer Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 30 Millionen Euro unter der Leitung von CapitalG, dem unabhängigen Wachstumsfonds von Alphabet, bekannt gegeben. Die bestehenden Investoren Index Ventures, Puzzle Ventures und Frank Slootman, Chairman von Snowflake, haben sich ebenfalls an der Runde beteiligt.

Das in Deutschland und den Niederlanden ansässige Unternehmen wurde 2023 von Duco van Lanschot, der drei Jahre lang Head of Benelux and DACH bei Stripe war, und David Schreiber, der sechs Jahre bei Stripe für den größten globalen Geschäftsbereich des Unternehmens inklusive der zentralen Kartenzahlungsplattform verantwortlich war, gegründet. Im Mai 2025 kündigte das Unternehmen eine von Index Ventures angeführte Startkapitalrunde mit einem Volumen von 10,7 Millionen Euro an. Nach der jüngsten Finanzierungsrunde beläuft sich das Gesamtkapital von Duna nun auf über 40 Millionen Euro.

Die Mission von Duna lautet: eine globale Vertrauensinfrastruktur aufzubauen, indem für jedes Unternehmen ein digitaler Pass bereitgestellt wird. Langfristig wird sich daraus ein Netzwerk für gemeinsam nutzbare Identitäten und One-Click-Onboarding entwickeln. Die KI-native Plattform für Unternehmensidentitäten von Duna wird schon heute von großen Banken, Fintechs, Plattformen und Finanzinstituten genutzt. Zu den Kunden gehören große Unternehmen wie Plaid, CCV (Fiserv), Moss, Bol und die SVEA Bank und die Unternehmen berichten von einer 10,6-mal schnelleren Onboarding-Phase sowie einer 4,8-mal höheren Produktivität.

"Duna beschäftigt sich mit einem der größten bislang ungelösten Probleme des Internets: der Identität", so Duna-Gründer Duco van Lanschot. "Compliance und Identitätsprüfung verursachen mittlerweile bis zu 10 bis 20 Prozent der Gesamtkosten einer Bank. Die kostspieligen und manuell gesteuerten Altsysteme führen zu Milliardenverlusten durch Betrug, Reibungsverluste und Bußgelder. Hinzu kommen Einnahmeverluste durch die Ablehnung legitimer Kunden. Daher ist dies ein idealer Anwendungsfall für die KI-Automatisierung."

"Über eine sichere Unternehmensidentität zu verfügen, war noch nie so wichtig wie heute: KI bringt viele Vorteile mit sich, kann aber auch zu vermehrten und ausgefeilteren Betrugsfällen führen. Duna wird Unternehmen bei der Bekämpfung dieser Betrugsfälle unterstützen", fügte David Schreiber, Gründer von Duna, hinzu. "Wir machen aus einem jahrzehntealten Compliance-Kostenfaktor einen zentralen Umsatztreiber."

"Wir konnten eine große Nachfrage seitens führender Unternehmenskunden verzeichnen", so van Lanschot weiter. "Die Finanzierung wird für den weiteren Ausbau unserer Unternehmenskapazitäten mit konformer, auditierbarer KI verwendet werden. Und natürlich werden dabei die hohen regulatorischen Standards eingehalten, die von Banken und großen Unternehmen gefordert werden."

"Duna entwickelt das fehlende "One-Click"-Identitätsnetzwerk für das Internet. Die meisten neuen Geschäftsbeziehungen starten mit einem umständlichen, manuellen und zeitaufwendigen Austausch von Dokumenten eine enorme versteckte Belastung für die B2B-Wirtschaft", so Alex Nichols, General Partner bei CapitalG und langjähriger Investor des Fintech-Marktführers Stripe. "Duco und David sind genau die richtigen Gründer, um das Problem der Unternehmensidentität im Internet zu lösen. Als ehemalige Stripe-Führungskräfte bringen sie nicht nur eine ausgeprägte Gründer-Markt-Passung mit, sondern auch die erforderlichen Führungsqualitäten, um eine von Eigenverantwortung geprägte Unternehmenskultur mit vielen Talenten aufzubauen und diese ehrgeizige Vision Wirklichkeit werden zu lassen."

Über Duna

Heute ist Duna eine KI-native Business-Identity-Plattform für regulierte Unternehmen, wie beispielsweise große Banken, Fintechs, Plattformen und Finanzinstitute. Duna ermöglicht es Unternehmen, durch "Know Your Customer" (KYC), "Know Your Business" (KYB), "Customer Due Diligence" (CDD) und "Anti-Money Laundering" (AML) nachzuvollziehen, mit wem sie Geschäfte tätigen.

Duna wird von Index Ventures und CapitalG unterstützt, sowie von einer Reihe herausragender Tech-Führungskräfte von Stripe, Adyen, Anthropic und Goldman Sachs darunter Pieter van der Does (Gründer von Adyen; Berater), Claire Hughes Johnson (COO von Stripe), Frank Slootman (Chairman von Snowflake) und viele mehr. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://duna.com/.

Über CapitalG

CapitalG, der unabhängige Wachstumsfonds von Alphabet, investiert in zukunftsweisende Unternehmen, die die größten Märkte der Welt revolutionieren. CapitalG arbeitet mit Unternehmen in der Wachstumsphase zusammen und unterstützt sie durch tatkräftige Unterstützung und Kontakte bei ihrem Übergang vom Start-up zum Scale-up. Zu den Portfoliounternehmen von CapitalG gehören unter anderem Stripe, CrowdStrike, Databricks, Duolingo, Odoo, Lovable, Monzo und UiPath. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://capitalg.com/.

