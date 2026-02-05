LONDON, Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das in London ansässige Beratungsunternehmen Black Castle Capital Partners wurde mit dem Global 100 - 2026 Award für das beste Venture-Capital- und Private-Equity-Unternehmen des Jahres im Vereinigten Königreich ausgezeichnet. Damit wird seine besondere Expertise bei der Begleitung von Unternehmen durch erfolgreiche und effiziente Kapitalbeschaffungsprozesse gewürdigt.

Black Castle Capital Partners ist auf maßgeschneiderte Vermittlungsdienstleistungen in den Bereichen Private Equity, Risikokapital und Immobilien spezialisiert. Die schlanke und agile Struktur des Unternehmens ermöglicht es, institutionelle Disziplin mit einem praxisorientierten, maßgeschneiderten Ansatz zu verbinden und Kunden so den strategischen Vorteil zu verschaffen, den sie benötigen, um komplexe Finanzierungsrunden erfolgreich zu meistern. Ihre Arbeit umfasst die Vorbereitung von Dokumenten, die Einrichtung von Datenräumen und die Organisation gezielter Vorstellungstreffen. Sie unterstützen Kunden von den ersten Vorbereitungen für die Kapitalbeschaffung bis zum erfolgreichen Abschluss.

Die Unternehmensphilosophie basiert auf einer disziplinierten Kapitalallokation, fundierten Branchenkenntnissen und einer engen Zusammenarbeit mit Gründern und Partnern - Faktoren, die das Unternehmen in die Lage versetzen, hochwertige Chancen zu identifizieren und verantwortungsbewusst zu fördern. Im Dezember 2025 hielt das Unternehmen einen Vortrag auf dem Alea Global Family Office Summit im Nahen Osten, wo es mit internationalen Family Offices über Trends im Bereich Privatkapital, Governance und langfristige Wertschöpfung diskutierte.

Das Unternehmen vertritt vielversprechende Unternehmen wie Kabuni, eine KI-Sportcoaching-Plattform, die skalierbare Innovationen und starke Marktgrundlagen aufweist. Dies spiegelt den Fokus des Unternehmens wider, Firmen mit langfristigem Wachstumspotenzial zu unterstützen und gleichzeitig von den Steuervergünstigungen zu profitieren, die im Rahmen des staatlichen Enterprise Investment Scheme, allgemein bekannt als EIS, gewährt werden.

Erklärung des CEO

"Die Auszeichnung mit diesem Preis unterstreicht den Wert unseres Boutique-Modells und unser Engagement, langfristige Erfolge für die Gründer, Investoren und Partner zu erzielen, mit denen wir zusammenarbeiten", erklärt Richard Diaz, CEO und Gründer von Black Castle Capital Partners. "Wir sind weiterhin bestrebt, selektive, hochwertige Möglichkeiten anzubieten und während des gesamten Prozesses eng mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten."

Über Black Castle Capital Partners

Black Castle Capital Partners ist eine in London ansässige Beratungsgesellschaft, die maßgeschneiderte Vermittlungs- und Unterstützungsdienstleistungen in den Bereichen Private Equity, Risikokapital und Immobilien anbietet. Das Unternehmen wurde 2017 von CEO und Gründer Richard Diaz gegründet und unterstützt Unternehmer und Unternehmen in der Wachstumsphase mit maßgeschneiderten Strategien, Zugang zu Investoren und praktischer Unterstützung bei komplexen Prozessen. Mit Kunden in ganz Großbritannien und Europa ist das Unternehmen für seine Flexibilität, Diskretion und seine langfristige Partnerschaftsphilosophie bekannt.

