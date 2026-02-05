Veracode, der Weltmarktführer im Bereich Anwendungsrisikomanagement, gab heute ein Jahr mit bedeutender Unternehmensdynamik, Produktinnovationen und Kundenwachstum für 2025 bekannt. Das Unternehmen konnte im letzten Quartal 2025 eine starke Leistung vorweisen und verzeichnete einen Anstieg des jährlichen Vertragswerts (Annual Contrat Value, ACV) um 81 Prozent gegenüber dem Vorjahr, was die anhaltende Zugkraft auf dem Markt und die steigende Nachfrage nach seinen Lösungen unterstreicht.

Die starke Leistung von Veracode wurde durch die zunehmende Nachfrage nach Anwendungsrisikomanagement angetrieben, da Unternehmen doppelt unter Druck standen: einerseits durch die rasche Einführung von KI und andererseits durch immer komplexere Software-Lieferketten. Sicherheits- und Entwicklungsteams bevorzugen mittlerweile ganzheitliche Plattformen, die Transparenz, Kontrolle und Compliance über Anwendungsökosysteme hinweg bieten und ihnen dabei helfen, die sich ständig ändernden regulatorischen Anforderungen zu erfüllen und mit modernen Entwicklungsrisiken umzugehen.

"Wir haben 2025 mit einem hervorragenden Ergebnis abgeschlossen, das direkt auf unseren unermüdlichen Einsatz für den Erfolg unserer Kunden zurückzuführen ist", so Brian Roche, Chief Executive Officer bei Veracode. "Das erklärte Ziel von Veracode ist es, Unternehmen bei der Bewältigung der wachsenden Herausforderungen zu unterstützen, von denen die heutige Sicherheitslandschaft geprägt ist KI-generierter Code, Management externer Angriffsflächen, komplexe Schwachstellen in der Lieferkette und der Druck, Software in beispiellosem Tempo und Umfang zu sichern. Unsere Teams haben sich das ganze Jahr über auf genau diese Mission konzentriert und jeden Tag für unübertroffene Transparenz, Informationen und Sicherheit gesorgt."

Die Kundenakquise gewann 2025 an Dynamik und allein im letzten Quartal kamen mehr als 130 neue Unternehmen hinzu. Die Stärke des Wertversprechens von Veracode schlug sich auch im Umfang der Vertragsabschlüsse nieder, zu denen Verträge im siebenstelligen Bereich und mit einer Laufzeit von mehreren Jahren in verschiedenen Branchen und Anwendungsfällen gehörten. Die Performance des Unternehmens wurde durch die gestiegene Nachfrage nach ganzheitlichen Plattformen für das Risikomanagement über den gesamten Softwareentwicklungszyklus hinweg, von der Codeerstellung bis zur Cloud-Bereitstellung, vorangetrieben.

Die Veracode-Plattform hat im Jahr 2025 eine rekordverdächtige Anzahl von 420 Billionen Codezeilen verarbeitet und Kunden dabei unterstützt, 131 Millionen Fehler zu beheben. Dies verdeutlicht den klaren Trend in der Branche, Sicherheitslücken aktiv zu reduzieren, anstatt lediglich auf Compliance zu prüfen.

Diese Dynamik wurde durch wichtige Produktinnovationen beflügelt, unter anderem durch die Einführung der Veracode Package Firewall, die bösartige Open-Source-Pakete blockiert, bevor sie in die Entwicklungsumgebung gelangen, sowie durch External Attack Surface Management, das Risiken für alle mit dem Internet verbundenen Ressourcen proaktiv reduziert.

Die Vorreiterrolle von Veracode wurde von Kunden und renommierten Branchenanalysten bestätigt. Das Unternehmen wurde mit den Auszeichnungen TrustRadius Top Rated und Buyers Choice für 2025 gekürt und als Leader im Forrester Wave for Static Application Security Testing (SAST), im Gartner Magic Quadrant for Application Security Testing und im IDC MarketScape for Application Security Posture Management (ASPM) ausgezeichnet. Veracode gab auch den Ton im Branchendiskurs über neue Risiken an, veröffentlichte den ersten GenAI Code Security Report und den 2025 State of Software Security Report und wurde in einer CNBC-Dokumentation über Anwendungsrisikomanagement für moderne Entwicklung vorgestellt.

"Ich bin unglaublich stolz auf das, was wir im Jahr 2025 erreicht haben, und ich freue mich auf einen anhaltenden Erfolg im kommenden Jahr, in dem wir unsere Plattform weiter verbessern und umfassende Transparenz über die gesamte Angriffsfläche hinweg bieten wollen", so Roche abschließend. "Unsere Mission bleibt klar: Eine Plattform bereitzustellen, mit der Unternehmen uneingeschränktes Vertrauen in die von ihnen entwickelten, gekauften, betriebenen und gemeinsam genutzten Softwareprodukte haben können. Das ist die Zukunft, die wir gestalten."

Über Veracode

Veracode ist ein Weltmarktführer im Bereich Anwendungsrisikomanagement für das KI-Zeitalter. Die Veracode-Plattform basiert auf Billionen von Code-Scans und einer proprietären KI-gestützten Engine zur Fehlerbehebung und wird von Unternehmen weltweit für die Entwicklung und Wartung sicherer Software eingesetzt, von der Code-Erstellung bis zur Cloud-Bereitstellung. Tausende der weltweit führenden Entwicklungs- und Sicherheitsteams nutzen Veracode jeden Tag rund um die Uhr, um genaue und umsetzbare Einblicke in potenzielle Risiken zu erhalten, Schwachstellen in Echtzeit zu beheben und ihre Sicherheitsrisiken auf breiter Ebene zu reduzieren. Veracode ist ein mehrfach ausgezeichnetes Unternehmen, das Funktionen zur Sicherung des gesamten Softwareentwicklungslebenszyklus anbietet, einschließlich Veracode Fix, Static Analysis, Dynamic Analysis, Software Composition Analysis, Container Security, Application Security Posture Management, Malicious Package Detection, Package Firewall und Penetration Testing.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.veracode.com, im Veracode-Blog sowie auf LinkedIn und X.

