Die erste Reaktion war heftig: Alphabet rutschte heute nach den Zahlen von gestern Abend zeitweise um rund sieben Prozent ab. Dann setzte die Gegenbewegung ein, und ein Großteil des Verlusts wird egalisiert. Es bleibt ein klassischer Konflikt: starkes operatives Momentum gegen explodierende Investitionen.Der Auslöser des Abverkaufs ist klar: Alphabet plant für 2026 Investitionen von bis zu 185 Milliarden Dollar. Deutlich mehr, als der Markt erwartet hatte. Für viele Anleger zunächst ein Schock. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
