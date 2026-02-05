Der Abverkauf greift um sich. US-Aktien setzen ihre Talfahrt fort, Risiko wird konsequent abgebaut. Der Dow verliert rund 600 Punkte beziehungsweise 1,2 Prozent. Der S&P 500 gibt ebenfalls 1,2 Prozent nach und rutscht damit für das laufende Jahr ins Minus. Der Nasdaq 100 fällt um 1,4 Prozent. Tech, Krypto und zuvor überlaufene Momentum-Trades geraten gleichzeitig unter die Räder.Bitcoin steht sinnbildlich für die Marktmechanik dieses Tages: Der Kurs fällt zeitweise unter 64.000 Dollar. Zwangsliquidationen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
