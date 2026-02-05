Die jüngste Investition ist ein wichtiger Meilenstein in der globalen Wachstumsstrategie des Unternehmens und unterstützt Kunden in einem zunehmend komplexen Gesundheitswesen

Real Chemistry, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich KI- und erkenntnisgestützte Gesundheitskommunikation, gab heute ein Update zu seiner globalen Wachstumsstrategie bekannt, das die Ernennung von vier internationalen Führungskräften und die Erweiterung seiner regionalen Präsenz beinhaltet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260205602934/de/

Diese Neuerungen spiegeln das anhaltende Bestreben von Real Chemistry wider, Kunden und Marken aus dem Gesundheitswesen, die sich in einem zunehmend komplexen, marktübergreifenden Umfeld bewegen, mehr Konsistenz, Effizienz und fundierte Beratung zu bieten. Die Strategie des Unternehmens umfasst die weitere Stärkung seiner Präsenz in wichtigen internationalen Märkten darunter Europa, der Nahe Osten, der asiatisch-pazifische Raum und Lateinamerika durch eine Kombination aus regionalen Verbindungsstellen und einem erweiterten Partnernetzwerk. Zu den Anfangsinvestitionen gehören neue Hub-Büros in München, Zürich und Dubai, wobei weitere Hub-Erweiterungen und eine Erweiterung der Teams vor Ort für später in diesem Jahr geplant sind.

"Unternehmen im Gesundheitswesen agieren heute in einem weitaus komplexeren, multinationalen Umfeld und benötigen Partner, die global denken und handeln und gleichzeitig lokal liefern können", so Suzanne Jacobs, Leiterin Internationale Märkte und Konzernpräsidentin, Medical Communications. "Durch den Ausbau unserer internationalen Führungsposition und die Stärkung unseres regionalen Hub-Modells vertiefen wir unsere Fähigkeit, Kunden grenzüberschreitend zu unterstützen vom Molekül bis zum Markt mit der Konsistenz und dem integrierten Fachwissen, die erforderlich sind, um weltweit bedeutende Auswirkungen zu erzielen."

Zu den neuen Führungskräften gehören:

Kath Harrison, Group President, International Growth (mit Sitz in Dubai) , wird das internationale Wachstum und die Bereitstellung von End-to-End -Kompetenzen auf den globalen Märkten leiten. Harrison wird auch als General Manager des Büros in Dubai fungieren und damit die Präsenz von Real Chemistry im Nahen Osten sowie die Fähigkeit des Unternehmens stärken, Kunden im asiatisch-pazifischen Raum und darüber hinaus zu unterstützen. Zuletzt war Harrison als Präsidentin für internationale Märkte bei GCI Health tätig, wo sie die Expansion des Unternehmens in Europa, Asien und dem Nahen Osten maßgeblich mitgestaltete.

, wird das internationale Wachstum und die Bereitstellung von -Kompetenzen auf den globalen Märkten leiten. Harrison wird auch als General Manager des Büros in Dubai fungieren und damit die Präsenz von Real Chemistry im Nahen Osten sowie die Fähigkeit des Unternehmens stärken, Kunden im asiatisch-pazifischen Raum und darüber hinaus zu unterstützen. Zuletzt war Harrison als Präsidentin für internationale Märkte bei GCI Health tätig, wo sie die Expansion des Unternehmens in Europa, Asien und dem Nahen Osten maßgeblich mitgestaltete. Brandon Pletsch, Präsident Europa (mit Sitz in Deutschland) , wird funktionsübergreifende Teams und Dienstleistungen in ganz Europa leiten. Pletsch war zuletzt geschäftsführender Gesellschafter innerhalb der Medical Communications Group von Real Chemistry und ist Gründer von Rad Science, dem Unternehmensbereich für wissenschaftliche Visualisierung, wo er kreatives wissenschaftliches Storytelling, interaktives erfahrungsbasiertes Lernen und KI-Innovationen leitete.

, wird funktionsübergreifende Teams und Dienstleistungen in ganz Europa leiten. Pletsch war zuletzt geschäftsführender Gesellschafter innerhalb der Medical Communications Group von Real Chemistry und ist Gründer von Rad Science, dem Unternehmensbereich für wissenschaftliche Visualisierung, wo er kreatives wissenschaftliches Storytelling, interaktives erfahrungsbasiertes Lernen und KI-Innovationen leitete. Louise Clark, Präsidentin für integrierte Kommunikation, Global (mit Sitz in Großbritannien) , wird die globale Expansion des Geschäftsbereichs Integrierte Kommunikation von Real Chemistry unterstützen. Clark verbrachte den Großteil ihrer Karriere in verschiedenen Führungspositionen im Bereich Kommunikation bei Novartis und Pfizer und zuletzt bei Edelman, wo sie für internationale Gesundheitsportfolios verantwortlich war.

, wird die globale Expansion des Geschäftsbereichs Integrierte Kommunikation von Real Chemistry unterstützen. Clark verbrachte den Großteil ihrer Karriere in verschiedenen Führungspositionen im Bereich Kommunikation bei Novartis und Pfizer und zuletzt bei Edelman, wo sie für internationale Gesundheitsportfolios verantwortlich war. Eleanor Read, PhD, Präsidentin von Integrated Communications, Europe (mit Sitz in Großbritannien), wird die europäische Expansion des Geschäftsbereichs Integrated Communications von Real Chemistry unterstützen. Read war in den letzten zwei Jahrzehnten bei Edelman tätig, zuletzt als Managing Director of Health. Sie begann ihre Karriere bei IMS Health.

Diese Führungskräfte verfügen über jahrzehntelange Erfahrung in der Beratung globaler Pharmaunternehmen, der Skalierung internationaler Agenturaktivitäten und dem Aufbau integrierter Teams in dynamischen, regulierten Märkten.

"Real Chemistry wurde gegründet, um die besonderen Herausforderungen im Gesundheitswesen zu lösen, und dieser Fokus ist noch bedeutender geworden, da unsere Kunden auf immer differenzierteren und vernetzten globalen Märkten tätig sind", sagte Shankar Narayanan, Chief Executive Officer von Real Chemistry. "Durch Investitionen in globale Führungskompetenz, regionale Infrastruktur, KI und Best-Shore-Fähigkeiten sind wir einzigartig positioniert, um Fachwissen, innovative Lösungen und Effizienz zu liefern, die den heutigen und zukünftigen Anforderungen unserer Kunden gerecht werden."

Seit 2023 ist das globale Team des Unternehmens (außerhalb der USA) um 25 gewachsen und beschäftigt derzeit mehr als 300 Mitarbeiter in wichtigen internationalen Märkten außerhalb der Vereinigten Staaten.

Dieses jüngste strategische Update folgt auf die kürzliche Ankündigung von Real Chemistry, RC Resolve einzuführen, den neuen Beratungsdienst des Unternehmens im Gesundheitswesen. Die Kanzlei besteht aus einigen der einflussreichsten und vertrauenswürdigsten Berater und Führungskräfte der Branche und wurde gegründet, um die wichtigsten geschäftlichen, regulatorischen und wertbestimmenden Wendepunkte im Gesundheitswesen anzugehen, an denen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Risikomanagement aufeinandertreffen.

Über Real Chemistry: 25 Jahre zukunftsorientierte Gesundheitsversorgung

Real Chemistry feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum und ist ein Partner auf höchstem Niveau für die innovativsten Life-Science- und Gesundheitsunternehmen der Welt. Als führender Anbieter von KI-gestützten Zielgruppenanalysen und -einblicken hilft Real Chemistry der Gesundheitsbranche dabei, wichtige Zielgruppen besser zu verstehen, zu erreichen und anzusprechen, um die Gesundheitsversorgung für alle zu verbessern. Verankert in einer Kultur der Innovation und Kreativität konzentrieren sich die über 2.000 Experten von Real Chemistry aus den Bereichen Biowissenschaften, Marketingkommunikation und Technologie weltweit einzig und allein darauf, die Komplexität der Markteinführung wissenschaftlicher Fortschritte zu bewältigen und diese in erster Linie den Menschen zugänglich zu machen, die sie benötigen.

Real Chemistry ist die größte unabhängige Agentur, die sich ausschließlich auf das Gesundheitswesen konzentriert. Im Jahr 2025 wurde Real Chemistry von Medical Marketing Media (MM+M) zum Gesundheitsnetzwerk des Jahres und von den London International Awards (LIA) zum unabhängigen Gesundheitsnetzwerk des Jahres gekürt. Real Chemistry wurde in vier aufeinanderfolgenden Jahren als "Great Place to Work" (großartiger Arbeitsplatz) zertifiziert und von Fortune als einer der besten Arbeitgeber im Bereich Werbung und Marketing ausgezeichnet.

Real Chemistry ist mit eigenen Niederlassungen in Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten vertreten und verfügt darüber hinaus über ein strategisches Partnernetzwerk im asiatisch-pazifischen Raum, in Lateinamerika und Afrika Partnerschaften, die es dem Unternehmen seit langem ermöglichen, seine Kunden zu unterstützen, wo auch immer sie tätig sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.realchemistry.com.

