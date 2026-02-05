PubNub, die Echtzeit-Kommunikationsplattform, die eine ereignisgesteuerte Logik mit geringer Latenz in modernen Anwendungsarchitekturen bietet, freut sich mitteilen zu können, dass das Unternehmen die SOC 3-Konformität erreicht hat. Diese jüngste Attestierung unterstreicht das kontinuierliche Engagement von PubNub, eine sichere und vertrauenswürdige Plattform für die Entwicklung und Skalierung interaktiver Online-Erlebnisse bereitzustellen.

Der SOC 3-Bericht bestätigt, dass die Systeme von PubNub die Trust Services Criteria hinsichtlich Sicherheit, Verfügbarkeit und Vertraulichkeit erfüllen. Im Gegensatz zu SOC 2-Berichten, die aufgrund des Umfangs der darin enthaltenen operativen Details auf bestehende Kunden oder Partner beschränkt sind, richten sich SOC 3-Berichte an eine breite Öffentlichkeit. Dank dieser Transparenz hat nun jeder die Möglichkeit, sich davon zu überzeugen, dass PubNub die strengen Kontrollen des SOC 2-Rahmenwerks einhält ein Beleg für robuste Informationssicherheit und operative Integrität.

Diese Leistung reiht sich in das umfangreiche Compliance-Portfolio von PubNub ein, das SOC 2 Typ 2, ISO/IEC 27001:2022, HIPAA und DSGVO umfasst. Diese Zertifizierungen verdeutlichen das Engagement von PubNub für die Einhaltung hoher Standards in Bezug auf Datenschutz, Privatsphäre und Zuverlässigkeit über alle Aspekte seiner Plattform und seines Betriebs hinweg.

Die bewährte Infrastruktur von PubNub unterstützt sichere Echtzeit-Interaktionen für führende Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen, einschließlich digitaler Gesundheit, Sportmedien und Unterhaltung, Gaming, Transport und E-Commerce. Unternehmen wie Beamable, DAZN, Zillow, Docusign und Pocket Gems setzen bei der Gestaltung dynamischer digitaler Erlebnisse, die global skalierbar sind und gleichzeitig ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Compliance bieten, auf PubNub.

Der vollständige SOC 3-Bericht ist frei zugänglich und kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: www.pubnub.com/trust/compliance.

Über PubNub

PubNub ist eine Plattform für Echtzeit-Interaktivität, die Menschen, Geräte und KI miteinander verbindet. Dadurch können sich Teams auf die Einführung neuer Funktionen konzentrieren, anstatt sich um die Verwaltung der Infrastruktur zu kümmern. Als Marktführer im Bereich globaler Pub/Sub-Messaging-Dienste erreicht PubNub weltweit eine Latenz von unter 100 ms über mehr als 15 Präsenzpunkte, unterstützt durch eine SLA von 99,999 und Zero-Trust-Sicherheit. Mehr als 2.000 Unternehmen darunter DAZN, Zillow, Docusign, Beamable und die American Cancer Society schenken PubNub ihr Vertrauen und nutzen den Dienst für mehr als 3 Billionen API-Transaktionen pro Monat. Beginnen Sie noch heute mit der Entwicklung unter pubnub.com.

