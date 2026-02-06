Die Finanzierungsrunde wurde angeführt von ARENA Private Wealth, Jump Trading und Unless, mit strategischen Investitionen von Qatar Investment Authority (QIA), Arm und Helena

Das frische Kapital beschleunigt die Roadmap von Positron von der Marktreife der Atlas-Systeme bis hin zur nächsten Generation von Asimov-Silizium beim Web Summit Qatar wird das Tape-Out für Ende 2026 und die Produktion für Anfang 2027 angekündigt

Positron AI, der führende Anbieter von energieeffizienter KI-Inferenzhardware, gab heute eine überzeichnete Serie-B-Finanzierung in Höhe von 230 Millionen US-Dollar mit einer Post-Money-Bewertung von über einer Milliarde US-Dollar bekannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260204989019/de/

Thomas Sohmers (L), CTO and cofounder, and Mitesh Agrawal (R), CEO of Positron AI (Credit: Kavita Agrawal)

Die Finanzierungsrunde wurde von ARENA Private Wealth, Jump Trading und Unless angeführt und beinhaltet neue und strategische Investitionen von Qatar Investment Authority (QIA), Arm und Helena. Auch die bestehenden Investoren Valor Equity Partners, Atreides Management, DFJ Growth, Resilience Reserve, Flume Ventures und 1517 beteiligten sich an der Finanzierungsrunde. Die Finanzierung untermauert das Ziel von Positron, KI-Inferenz in großem Maßstab deutlich kostengünstiger und energieeffizienter zu gestalten.

"Für den Enthusiasmus der Investoren sind wir sehr dankbar er ist ein Spiegelbild der Marktnachfrage", kommentiert Mitesh Agrawal, CEO bei Positron AI. "Die Energieverfügbarkeit hat sich als entscheidender Engpass für die Einführung von KI herausgestellt. Unser Chip der nächsten Generation wird im Vergleich zu Nvidias kommender Rubin-GPU fünfmal mehr Tokens pro Watt für unsere Kern-Workloads liefern. Ein weiterer kritischer Engpass bei der Inferenz ist die Speicherkapazität. Die nächste Generation unserer kundenspezifischen Asimov-Siliziumchips wird im nächsten Jahr mit über 2304 GB RAM pro Gerät ausgeliefert, im Vergleich zu nur 384 GB bei Rubin. Dies wird zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil bei Workloads wie Videos, Handel, Modellen mit mehreren Billionen Parametern und allen anderen Anwendungen, die ein enormes Kontextfenster erfordern. Außerdem erwarten wir, dass wir Rubin bei der Performance pro Dollar für bestimmte speicherintensive Workloads schlagen werden."

Positron entwickelt die Infrastruktur für den Einsatz von KI in großem Maßstab, indem es die Kosten und den Energiebedarf für den Betrieb moderner Modelle senkt. Atlas, das nun erhältliche Produkt des Unternehmens, ist ein Inferenzsystem, das auf schnelle Bereitstellung und Skalierung ausgelegt ist. Atlas ist ein vollständig in den USA hergestelltes Silizium und System, das schnelle Produktionssteigerungen ermöglicht und für Kunden, die kurzfristig Kapazitäten benötigen, eine zuverlässige Versorgung gewährleistet.

"Die Bandbreite und Kapazität des Arbeitsspeichers sind zwei der wichtigsten Faktoren, die die Skalierung von KI-Inferenz-Workloads für Modelle der nächsten Generation einschränken", betont Dylan Patel, Gründer und CEO von SemiAnalysis, Berater und Investor von Positron. SemiAnalysis ist ein führendes Forschungsunternehmen mit Spezialisierung auf Halbleiter und KI-Infrastruktur, das detaillierte Einblicke in den gesamten Rechenstack liefert. Positron vertritt einen einzigartigen Ansatz zur Lösung des Problems der Speicherskalierung. Mit seinem Asimov-Chip der nächsten Generation bietet das Unternehmen eine um mehr als eine Größenordnung überlegene Highspeed-Speicherkapazität pro Chip, verglichen mit etablierten oder neuen Anbietern von Siliziumchips."

Jump Trading übernimmt Co-Lead nach Atlas-Implementierung

Weiteres Highlight dieser Finanzierungsrunde ist die Entscheidung von Jump Trading, nach seiner ersten Erfahrung als Kunde die Rolle als Co-Lead einzunehmen.

"Bei den Workloads, die für uns relevant sind, werden Speicher und Leistung zunehmend zu Engpässen nicht die theoretische Rechenleistung", erklärt Alex Davies, Chief Technology Officer bei Jump Trading. "Während unserer Tests erzielte Positron Atlas bei den von uns untersuchten Inferenz-Workloads eine etwa dreimal kürzere End-to-End-Latenz als ein vergleichbares H100-basiertes System. Dies wurde in einer luftgekühlten, produktionsreifen Umgebung ermittelt mit einer Lieferkette, die wir gut planen können. Je tiefer wir in die Materie eintauchten, desto mehr waren wir von Positrons Roadmap für die Asimov- und Titan-Systeme als Memory-First-Plattform für künftige Workloads überzeugt. Wir haben uns für eine Investition entschieden, da Positron heute eine starke Marktposition mit einer Roadmap verbindet, die die Kostenkurve und die Fähigkeiten für Inferenz neu definieren kann."

"Jump Trading kam zunächst als Kunde zu Positron", berichtet Agrawal. "Nachdem sie unsere Roadmap für Asimov, unseren kundenspezifischen Siliziumchip und Titan, unser System der nächsten Generation, kennengelernt hatten, trafen sie die Entscheidung, sich als Co-Lead-Investor zu engagieren. Ein Kunde, der zum Investor wird das ist eine der stärksten Anerkennungen, die wir uns vorstellen können. Dies signalisiert Vertrauen in die Technologie und zugleich eine reale Marktnachfrage."

Auf dem Entwicklungspfad zu Asimov und Titan: Eine Memory-First-Plattform für Inferenz der nächsten Generation

Die nächste Generation der kundenspezifischen Siliziumchips von Positron, Asimov, beruht auf der Erkenntnis, dass moderne KI-Workloads immer mehr durch Speicherbandbreite und -kapazität eingeschränkt werden und nicht nur durch Rechenleistung. Asimov unterstützt 2 Terabyte Speicher pro Beschleuniger und 8 Terabyte Speicher pro Titan-System bei einer ähnlichen Speicherbandbreite wie die Rubin-GPU der nächsten Generation von NVIDIA. Pro Rack ergibt dies eine Speicherkapazität von weit über 100 Terabyte.

"Mit fortschreitender Skalierung der KI-Inferenz kommt es zunehmend auf Effizienz und Systemdesign und weniger auf reine Benchmarks an", so Eddie Ramirez, Vice President of Go-to-Market, Cloud AI Business Unit, Arm. "Der speicherzentrierte Ansatz von Positron basiert auf der Arm-Technologie und macht deutlich, wie eng gekoppelte Systeme und ein breites Ökosystem zusammenspielen, um skalierbare Verbesserungen der Leistung pro Watt in KI-Infrastrukturen der nächsten Generation zu erzielen."

Diese Memory-First-Architektur ermöglicht anspruchsvolle Inferenz-Workloads, beispielsweise große Long-Context-Sprachmodelle, agentische Workflows sowie Medien- und Videomodelle der nächsten Generation. Positron ist auf Kurs, um seinen Asimov-Chip nur 16 Monate nach seiner Serie-A-Finanzierungsrunde im Juni, die ihm die Mittel für den Start des Entwicklungsprozesses verschafft hat, zur Marktreife zu bringen. Das Unternehmen beabsichtigt, dieses Tempo auch bei künftigen Chips beizubehalten. "Für uns ist die Geschwindigkeit der Produktentwicklung ein entscheidender Wettbewerbsvorteil", erläutert Agrawal. "Um mit Nvidia konkurrenzfähig zu sein, müssen wir mit ihrer Produktionsfrequenz Schritt halten können. Auf dieses Ziel haben wir unsere Organisation ausgerichtet."

"Positron überwindet eines der größten Hindernisse im Bereich der künstlichen Intelligenz: die Bereitstellung von Inferenz in großem Maßstab unter den realen Bedingungen hinsichtlich Energieverbrauch und Kosten", erklärt Ari Schottenstein, Head of Alternatives bei ARENA Private Wealth. "Die Kombination der heutigen Marktdurchdringung von Atlas und einem glaubwürdigen Entwicklungspfad zu Asimov schafft die seltene Gelegenheit, eine neue Kategorie der KI-Infrastruktur zu definieren."

Positron errichtet diese Plattform in Kooperation mit einem Ökosystem aus Branchenführern wie Arm, Supermicro und anderen wichtigen Technologie- und Lieferkettenpartnern.

Dynamik und Wachstumskurve

Für 2026 erwartet Positron ein starkes Umsatzwachstum, womit das Unternehmen zu einem der am schnellsten wachsenden Siliziumunternehmen aller Zeiten werden und innerhalb von rund zweieinhalb Jahren nach seiner Gründung eine große kommerzielle Reichweite erlangen könnte. Das Unternehmen arbeitet mit mehreren Wegbereitern aus Cloud, Advanced Computing und leistungskritischen Branchen zusammen und erweitert kontinuierlich seine Implementierungen und Kundenprogramme.

Über Positron AI

Positron AI entwickelt maßgeschneiderte Hardware und Software, um KI-Inferenz erheblich kostengünstiger und energieeffizienter zu gestalten. Atlas das nun erhältliche Produkt von Positron ist für eine schnelle, skalierbare Bereitstellung konzipiert. Das maßgeschneiderte Silizium der nächsten Generation, Asimov, soll Ende 2026 in Produktion gehen und Anfang 2027 auf den Markt kommen. Die Systeme von Positron sind dafür ausgelegt, Long-Context- und KI-Workloads der nächsten Generation mit führender Wirtschaftlichkeit zu bedienen. Erfahren Sie mehr unter positron.ai.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260204989019/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Helen Cho

Bonfire Partners

press@bonfirepartners.io