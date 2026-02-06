EQS-News: Branicks Group AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges

Branicks Group AG: Technologiepark Ludwigshafen voll vermietet Frankfurt am Main, 06. Februar 2026 Presseinformation Branicks Group AG: Technologiepark Ludwigshafen voll vermietet Frankfurt, 06.02.2026 - Die Branicks Group AG (Branicks), ISIN: DE000A1X3XX4, hat letzte noch freie Büroflächen im Technologiepark Ludwigshafen vermietet. Mit zehnjähriger Vertragsdauer neu vermietet wurden 1.900 m2 an ein Unternehmen des Versicherungswesens. Im vergangenen Jahr hatte Branicks im selben Gebäude bereits weitere 1.000 m2 an ein Ausbildungsunternehmen im Pflege- und Gesundheitsweisen vermietet. Mit diesen Neuvermietungen ist das Gebäude nunmehr zu 100% vermietet. Insgesamt umfasst das Objekt eine Mietfläche von 5.600 m2, bietet variable Raumkonzepte und ist barrierefrei. Im Parterre gibt es 80 ebenerdige Pkw-Stellplätze. Das moderne Bürogebäude ist Teil des Commercial Portfolio von Branicks. Der Technologiepark Ludwigshafen liegt zentral im Rhein-Neckar-Dreieck in einer wirtschaftlich und technologisch interessanten, dynamischen Umgebung. Es gibt eine ausgezeichnete Anbindung an den ÖPNV und die Autobahn A 650. Die Entfernung zur Innenstadt von Ludwigshafen beträgt 2 km. Über die Branicks Group AG:

Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist ein führender deutscher börsennotierter Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien sowie Renewable Assets mit über 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Zum 30.09.2025 betreuten wir in den Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business Objekte mit einem Marktwert von 10,7 Mrd. Euro. Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe. Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4). Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group AG Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien im Portfolio von Branicks sind mit renommierten Nachhaltigkeitszertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM ausgezeichnet. Mehr Informationen unter www.branicks.com PR-Kontakt Branicks Group AG: Stephan Heimbach Neue Mainzer Straße 32-36 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1569 pr@branicks.com IR-Kontakt Branicks Group AG: Jasmin Dentz Neue Mainzer Straße 32-36 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1492 ir@branicks.com



