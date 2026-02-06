The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.02.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.02.2026
ISIN Name
DE000NLB3VW1 NORDLB 22/26
DE000NLB03S9 NORDLB FESTZINSANL.03/19
DE000NLB03T7 NORDLB GELDM.FRN 03/19
USP98047AC08 VOL.COM.MIN. 21/26 REGS
FR0013482825 LVMH 20/26 MTN
DE000NWB17G1 NRW.BANK IS.A.17G 16/26
DE000HLB3YA9 LB.HESS.THR.IS.02B/19
CH0459810534 AARGAU.KT.BK 19/26
