Die Ausschläge beim Silberpreis sind weiter extrem. Von seinem bisherigen Rekordhoch am 29. Januar bei 121,65 Dollar hat die Notierung bis zum Montag dieser Woche bis auf 71,38 Dollar korrigiert. Danach folgte eine schnelle Erholung, die den Silberpreis bis zur Wochenmitte bis auf über 92 Dollar zurück nach oben schnellen ließ, bevor der nächste heftige Einbruch folgte.In der Nacht zum Freitag rutschte der Silberpreis zeitweise bis auf gut 64 Dollar ab. Hier folgte nun aber erneut eine rasche Erholung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
