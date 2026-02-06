EQS-News: Andritz AG
GRAZ, 6. FEBRUAR 2026. Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ berichtete für das Geschäftsjahr 2025 trotz makroökonomischen Gegenwinds und geopolitischer Herausforderungen zufriedenstellende vorläufige Finanzergebnisse.
In einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld erzielte die ANDRITZ-Gruppe im Gesamtjahr 2025 einen Auftragseingang von 8,9 Mrd. EUR. Dies entspricht einem Book-to-Bill-Verhältnis von 1,13 und stellt einen merklichen Anstieg gegenüber 2024 (8,3 Mrd. EUR) dar.
Als globaler Technologie- und Innovationsführer engagiert sich ANDRITZ für Fortschritt zum Nutzen von Kunden, Partnern, Beschäftigten, der Gesellschaft und der Umwelt. Wachstumstreiber des Unternehmens sind nachhaltige Lösungen für den grünen Wandel, innovative Digitalisierung für industrielle Höchstleistungen und umfassender Service, der den Wert der Kundenanlagen über den gesamten Lebenszyklus hinweg maximiert. ANDRITZ. FÜR WACHSTUM, DAS ZÄHLT.
