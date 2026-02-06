EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: GEA Group Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die GEA Group Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 09.03.2026
Ort: https://www.gea.com/de/investors/events-releases/annual-reports/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 09.03.2026
Ort: https://www.gea.com/en/investors/events-releases/annual-reports/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GEA Group Aktiengesellschaft
|Ulmenstraße 99
|40476 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.gea.com
