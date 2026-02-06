Hamburg/ Berlin (ots) -
Ein europäischer Marktführer und Innovationstreiber beim Aufbau öffentlich zugänglicher Schnellladeinfrastruktur für schwere Nutzfahrzeuge beschleunigt den Ausbau im DACH-Raum.
Der Auftraggeber agiert als Joint Venture von drei der größten europäischen LKW-Herstellergruppen - entsprechend hoch ist die strategische Relevanz: Ohne belastbare Ladeverfügbarkeit wird die Umstellung von Diesel auf elektrische Zugmaschinen nicht skalieren.
Enterprise Sales: Senior Director Business Development für Flottenelektrifizierung gesucht
Im Zentrum steht Enterprise Sales auf Management-Ebene. Der Senior Director entwickelt aus Einsatzprofilen und Routenlogik ein verhandelbares Angebot und führt Kunden durch TCO / ROI, Ladefenster, Verfügbarkeit, Depot-/Public-Charging-Mix sowie Vertrags- und Abrechnungsmodelle. Ziel sind messbare Pipeline- und Closing-Ergebnisse sowie die Nutzung eines wachsenden Ladenetzwerks entlang zentraler Transitkorridore.
Gesucht wird ein "Eagle"-Profil: senior, abschlussstark, verhandlungssicher in komplexen Buying-Centern und diszipliniert im Forecast-/Pipeline-Management.
Die Kontrast Personalberatung GmbH (Hamburg/Berlin) (https://www.kontrast-gmbh.de/de/headhunter/marketing-sales-service/) begleitet als Headhunter Europe ein vertrauliches Executive-Search-Mandat zur Besetzung der Schlüsselrolle "Senior Director Business Development (DACH) - Fleet Electrification". Der Anker ist eine klare Hunter-Mission: Entscheider der Straßenlogistik (Speditionen, Kontraktlogistik, Flottenbetreiber) proaktiv ansprechen - inklusive C-Level Outbound/Kaltakquise - und Umstellungsprojekte in belastbare Investitionsentscheidungen überführen.
Pressekontakt:
Kontrast Personalberatung GmbH
Dipl.-Kfm. Ingo Scheider
Banksstraße 6
20097 Hamburg
Fon +49 (0)40 76 79 305 - 0
E-Mail redaktion@kontrast-gmbh.de
https://www.kontrast-gmbh.de/
Original-Content von: Kontrast Personalberatung GmbH, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83091/6211499
