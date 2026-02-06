Am Landgericht München wird seit dieser Woche eine Klage gegen den Ladeanbieter EWE Go verhandelt. Geklagt hat DCS, das sich durch die B2B-Preise diskriminiert fühlt - und darin einen Verstoß gegen die AFIR sieht. Das Verfahren könnte die ganze Branche beeinflussen. Offizielle Mitteilungen der beteiligten Unternehmen zu dem Verfahren in München gibt es derzeit nicht. Stefan Moeller, Geschäftsführer der Elektroauto-Vermietung Nextmove, war bei dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net