sino AG | High End Brokerage: 167.123 Orders im Januar, Ausgeführte Orders erneut auf Rekordniveau



Düsseldorf, 6. Februar 2026



Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat Januar 167.123 Orders ausgeführt. Dies ist eine Steigerung von 100,64 % gegenüber dem Vormonat (+132,92 % ggü. Januar 2025).

Januar 2026 Dezember 2025 Januar 2025 Orders gesamt 167.123 83.295 71.750 Wertpapier-Orders 163.578 82.069 66.345 Future-Kontrakte 11.617 5.269 10.383



Im Januar lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 226,98 Mrd. Euro. Eine Steigerung von 53,21 % gegenüber dem Vormonat (+36,76 % ggü. Januar 2025). Per 31.01.2026 wurden bei der sino AG 304 Depots betreut (-0,65 % ggü. Vormonat).





