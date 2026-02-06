Dein Anschreiben wiederholt nur den Lebenslauf? Dann landet es vermutlich auf dem Absagestapel. Stella und Renate zeigen in der neuen Podcast-Folge, wie du mit KI ein Anschreiben erstellst, das genau zur Stellenausschreibung passt - authentisch, konkret und ohne Standardfloskeln. Qualifikationen auflisten, ohne ihren Bezug zum Job zu erklären: Das ist ein Fehler im Anschreiben. In der aktuellen Folge von t3n MeisterPrompter erfährst du, wie du die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n