© Foto: Dall-EDer Bitcoin-Crash trifft Strategy mit voller Wucht und beschert dem Unternehmen einen massiven Quartalsverlust, während auch die Aktie zweistellig ins Minus rutscht.Der dramatische Kursverfall von Bitcoin hat die Quartalszahlen von Strategy überschattet und einen der größten Verluste in der Geschichte börsennotierter US-Unternehmen ausgelöst. Die Aktie des Bitcoin-Treasury-Spezialisten brach nach Vorlage der Zahlen um mehr als 17 Prozent ein und schloss bei 107 US-Dollar. Auslöser ist der jüngste Absturz von Bitcoin. Die Kryptowährung fiel zwischenzeitlich bis auf knapp 60.000 US-Dollar und notierte am Freitagvormittag bei etwa 65.700 US-Dollar - ein Minus von rund 6,6 Prozent innerhalb von …Den vollständigen Artikel lesen
