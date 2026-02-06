Der Handel mit Electro Optic Systems ist nach einem massiven Kursverfall ausgesetzt. Ein Short-Seller-Bericht stellt die Glaubwürdigkeit eines kürzlich gemeldeten 80-Millionen-Dollar-Deals in Südkorea infrage.
Hier der Link zum Bericht: https://grizzlyreports.com/eos/
Die Anschuldigungen wiegen schwer, wir warten auf die Reaktion des Unternehmens, zumal der Handel ohnehin ausgesetzt ist. Panikverkäufe in der ersten Reaktion sind in solchen Fällen üblicherweise unangebracht, da sich die short-attackierten Werte häufig nach Firmenstatements zu den Anschuldigungen erholen.
