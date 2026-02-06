Der DAX hat seinen jüngsten Abwärtstrend am Donnerstag konsequent fortgesetzt und damit das fragile Umfeld an den internationalen Börsen widerspiegelt. Vor allem eine Konjunkturabkühlung in den USA sowie wachsende Zweifel an der Nachhaltigkeit der KI-Geschäftsmodelle großer Technologiekonzerne belasten die Märkte. Diese Unsicherheit trifft auf einen ohnehin angeschlagenen Aktienmarkt, in dem die Risikobereitschaft der Anleger weiter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Finanzmarktwelt.de