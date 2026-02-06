Der Silberpreis steht am Freitag erneut unter massivem Druck. Nach einem historischen Kurseinbruch, extremer Volatilität und akuten Liquiditätsengpässen suchen Investoren nach Orientierung. Während Gold vergleichsweise stabiler bleibt, zeigt Silber einmal mehr seine Anfälligkeit für heftige Preisschwankungen. Der jüngste Absturz wirft grundlegende Fragen zur Marktstruktur, zu spekulativen Übertreibungen und zur kurzfristigen Stabilität auf. Silberpreis im Kaskaden-Absturz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
