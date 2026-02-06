Der Kryptomarkt erlebt ein Beben. Bitcoin sackte am Donnerstagabend auf den tiefsten Stand seit September 2024 ab. Zwischenzeitlich notierte die wichtigste Kryptowährung bei exakt 60.000 Dollar. Das entspricht einem Kurssturz von rund 17 Prozent innerhalb von nur 24 Stunden. Zwar konnte sich der Kurs später leicht auf rund 64.100 Dollar erholen, doch die Verunsicherung unter den Anlegern bleibt massiv.Der Grund für den rapiden Verfall war eine klassische Kettenreaktion. Überhebelte Positionen wurden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
