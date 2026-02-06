© Foto: David Zalubowski - picture alliance / ASSOCIATED PRESSToyota kündigt einen überraschenden Führungswechsel an: Finanzchef Kenta Kon soll CEO Koji Sato beerben. Gleichzeitig überzeugt der Autobauer mit einer angehobenen Gewinnprognose.Der größte Autohersteller der Welt gab am Freitag bekannt, dass CEO Koji Sato zurücktritt. Er wird durch Finanzvorstand Kenta Kon ersetzt. Es ist der zweite CEO-Wechsel in nur drei Jahren und könnte weitreichende Konsequenzen für die Japaner haben. Der Wechsel wird am 1. April 2026 vollzogen. Sato, der erst 2023 das CEO-Amt übernommen hatte, wird künftig die neu geschaffene Position des Vice Chairman und Chief Industry Officer (CIO) übernehmen. In dieser Rolle soll er sich verstärkt auf branchenübergreifende Themen …Den vollständigen Artikel lesen
