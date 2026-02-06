DJ PTA-News: Staige One AG: Staige One AG mit "Staige for Industries" auf neuem Zukunftspfad

Staige One AG: Staige One AG mit "Staige for Industries" auf neuem Zukunftspfad

Essen (pta000/06.02.2026/08:26 UTC+1)

• Potenzielle Projekt-Pipeline bereits mit über 6 Mio. Euro gefüllt • Gewinn der Toll Collect-Challenge erster wesentlicher Meilenstein • Vorläufige Ergebnisse 2025: EBITDA weiter verbessert, Umsatz leicht im Plus

Neue KI-Kamera für den Reitsport

Das Geschäftsjahr 2025 der Staige One AG (WKN A3CQ5L; Primärmarkt Börse Düsseldorf, Xetra) war geprägt vom strategischen Wechsel des zumeist kleinteiligen Sport-Broadcasting-Geschäfts hin zur KI-gestützten Bildverarbeitung für Industrie und Handel. Trotzdem ist die Entwicklung der Zusammenarbeit mit dem Reitsport-Kunden ClipMyHorse.TV, dem internationalen Marktführer im Bereich der Live-Übertragungen von Pferdesport- und Zuchtveranstaltungen, sehr positiv. Erste Kameras der hierfür speziell entwickelten KI-Kameraserie sind inzwischen ausgeliefert und bezahlt.

ClipMyHorse.TV hat am 22. Januar 2026 verkündet, dass sie neue hochauflösende KI-Kameras mit 24K Bildauflösung in den USA installiert hat. Diese Kameras seien vollständig mobil und könnten flexibel eingesetzt werden, was ClipMyHorse.TV vor Ort deutlich mehr Vielseitigkeit verschaffe. Das Upgrade von 4K auf 24K sorge für eine deutlich sichtbare Verbesserung der Bildqualität und Zoomleistung - ein großer Fortschritt für die Produktionskapazitäten. Damit habe ClipMyHorse.TV bereits jetzt 23 KI-Kameras in den USA, den Niederlanden und in Deutschland installiert. Weitere Bestellungen sind getätigt und werden in Kürze bei Staige in Produktion gehen.

Neuer Geschäftsbereich "Staige for Industries" mit positivem Start

Den Schwerpunkt ihrer Aktivitäten wird die Staige One AG trotz dieser nennenswerten Erfolge künftig aber auf die industriellen Anwendungen legen.

Jan Taube, Vorstand der Staige One AG: "Die Geschäftsentwicklung unseres noch jungen Segments "Staige for Industries" verläuft äußerst dynamisch und erfolgreich. Der Sieg bei der Challenge der Toll Collect GmbH im Herbst 2025 ist ein Meilenstein für unsere neue strategische Positionierung und beweist die technische Leistungsfähigkeit unseres Teams und unseres KI-Ökosystems. In den aktuellen mobilen Mautkontrollsystemen von Toll Collect erfolgt die Erkennung der LKW-Kennzeichen durch Kamerasysteme und die Klassifizierung der Lkws durch Lidar-Sensoren. In der Challenge sollte evaluiert werden, wie man mittels Nutzung digitaler Stereoskopie die energieintensiven und aufwändigen Lidar-Systeme substituieren kann. Das ist uns gelungen."

Weiterhin ist es noch zu früh, um konkrete Umsatzpläne oder EBIT-Margen im Geschäftssegment "Staige for Industries" zu nennen. Aber einige Proof of Concepts sind erfolgreich abgeschlossen, weitere laufen "...und wir befinden uns in zahlreichen Gesprächen mit weiteren potenziellen Kunden", so Jan Taube. "Einen niedrigen sechsstelligen Umsatzbetrag konnten wir bereits realisieren. Wir sehen, dass sich der Markt für KI-gestützte Bildanalysen gerade sehr dynamisch entwickelt und fühlen uns hier mit unseren Fähigkeiten gut positioniert."

Ca. 50 Geschäftsmöglichkeiten mit einem potentiellen Auftragswert von über 3 Mio. Euro im für Staige besonders attraktiven Lizenzproduktbereich sind bereits adressiert und über zwanzig weitere mit einem Umsatzpotenzial von über 2,5 Mio. Euro betreffen den "T&M"-Bereich, also den Verkauf von "Zeit & Material", Beratungs- und Entwicklungsaufträge sowie den Warenverkauf.

Diese große Anzahl von Verkaufschancen resultiert aus den verschiedenen Messe- und Kongressauftritten der Staige One AG. Jan Taube präsentierte "Staige for Industries" 2025 unter anderem auf dem Europäischen Polizei Kongress, der Smart Country Convention, beide in Berlin, sowie dem Logistic Summit in Düsseldorf. Darüber hinaus nutzt Staige das breite und internationale Netzwerk ihrer Großaktionärin adesso SE als Vertriebsplattform und kann so schnell wertvolles Branchen- und Prozess-Know-How für ihre Anwendungen aufbauen.

Jan Taube: "Die ersten Use-Cases für die zukünftige skalierbare Angebotspalette der Staige One AG zeichnen sich immer deutlicher ab." Folgende Anwendungen sind hier derzeit im Focus:

• Der KI-unterstützte Perimeterschutz in allen Bereichen der Industrie und des Immobilien-Managements, also für die

Bereiche, die ein Unternehmen schützen möchte. Dies umfasst die Überwachung von Frei- und Rangierflächen sowie

Zäunen, Mauern, Toren und anderen physischen Barrieren, die das Gelände von der Umgebung trennen. • Die Gewalterkennung im öffentlichen Verkehr mittels KI-gestützter Bild-Überwachung (Anwendungen in Bussen und

Bahnen sowie auf Bahnhöfen). Hier befindet sich Staige neben Gesprächen mit Verkehrsverbünden auch in

Evaluierungsprojekten mit Behörden. • Die Bild- und KI-gestützte Reichweitenmessung im Handel. Die KI-gestützte Bildauswertung macht die Werbewirkung am

Point of Sale erstmals transparent und messbar.

Neben der technischen Entwicklung ihres state-of-the-art Ökosystems für KI-Bildauswertungen in unterschiedlichsten Hardwareumgebungen, bei dem Staige die verschiedenen KI- und Softwarebausteine in einer homogenen Plattform zusammenführt, legt Staige One als deutsche Firma auch im Bereich des Datenschutzes die höchsten Maßstäbe an. Die langjährige Erfahrung von Staige im Bereich der Bildverarbeitung und -analyse von Sportveranstaltungen zahlt sich dabei aus.

Zur (primär Fremd-)Finanzierung dieser erfreulichen Entwicklung befindet sich die Staige One AG in fortgeschrittenen Gesprächen mit ihrer engen Geschäftspartnerin und Hauptaktionärin, der adesso SE.

Vorläufige Ergebnisse im abgelaufenen Geschäftsjahr

Den Umsatz konnte die Staige One AG 2025 auf ca. 2,1 Mio. Euro leicht steigern (2024: 2,0 Mio. Euro). Das EBITDA verbesserte sich voraussichtlich um über 1,1 Mio. Euro auf minus 2,4 Mio. Euro (2024: minus 3,5. Mio. Euro).

Für 2026 erwartet die Gesellschaft einen Umsatzsprung auf ca. 4 Mio. Euro und eine "schwarze Null" im EBITDA. Hierbei soll der Bereich Staige Industries bereits einen signifikanten Umsatz- und Ergebnisbeitrag leisten.

Jan Taube: "Mit der zunehmenden Etablierung von "Staige for Industries" und der Umsetzung der werthaltigen Projekt-Pipeline sehen wir uns bestens gerüstet für die zukünftige Umsatz- und Ertragsentwicklung."

Über die Staige One AG

Die Staige One AG hat ein innovatives, KI-basiertes System (Software plus Kameratechnik) entwickelt, das Feldsportarten wie Fußball, Handball, Reiten, Feld- und Eishockey etc. aufzeichnen kann und damit Trainern und Spielern auch im Breitensport ermöglicht, das Spielgeschehen in Echtzeit und im Nachhinein zu analysieren. Zudem wird einem externen Publikum der digitale Zugang zu Live-Events sowie die Möglichkeit geboten, diese Übertragungen jederzeit im Nachgang zu verfolgen, z. B. in Form von On-Demand-Angeboten oder Postings in sozialen Medien. Die KI-gestützte Software wurde in Zusammenarbeit mit der adesso SE entwickelt, die größter Einzelaktionär der Staige ist und mit Prof. Volker Gruhn den Aufsichtsratsvorsitzenden stellt. Strategischer Partner von Staige ist u.a. auch der BVB, der unter der Leitung von Lars Ricken das Staige-System für den Jugend- und Nachwuchsbereich mitentwickelt hat. Der BVB ist darüber hinaus auch selbst Aktionär der Staige One und mit seinem Finanzvorstand Thomas Treß im Aufsichtsrat vertreten. Die Daten für die KI-gestützten Analysen stammen inzwischen aus mehr als 250.000 Sportveranstaltungen, die Staige in den letzten Jahren erfasst und ausgewertet hat. Mit diesem USP ist das Staige-System das weltweit führende Erfassungs- und Analysetool für Breiten- und Amateurfeldsportarten, welches die Basis für internationale Kooperationen z.B. mit RTL in Luxemburg, in China sowie im Reitsport bildet. Den sich aus diesen Erfahrungen ergebenden einzigartigen Mix aus KI-Expertise in der Bildbe- und verarbeitung, den Fähigkeiten in der Nutzung und Entwicklung diverser Hardwarelösungen zur Bildgenerierung sowie der speziellen Software-Plattform, die flexibel für diverse Use-Cases entwickelt wurde, nutzt Staige One seit 2025 beim Aufbau des neuen Geschäftsbereichs "Staige for Industries". Hier entwickelt Staige One auf Basis von KI-Bildverarbeitung spezielle Lösungen für den Non-Sports-Bereich für unterschiedlichste Use-Cases in vielen Bereichen wie z.B. der inneren und äußeren Sicherheit, der Industrie, Logistik und dem Handel, und führt diese Anwendungen zur Marktreife.

https://www.youtube.com/watch?v=8E5_GmtHHLs

Aussender: Staige One AG Hafenstr. 100 45356 Essen Deutschland Ansprechpartner: Jan Taube Tel.: +49 201 2468510 E-Mail: info@staige.com Website: www.staige.com ISIN(s): DE000A3CQ5L6 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt Weitere XETRA Handelsplätze:

