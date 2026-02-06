Die vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamts bestätigen dies: Im Vergleich zum November legten die Ausfuhren der heimischen Wirtschaft im Dezember um 4 % zu, gegenüber dem Vorjahresmonat waren +2,7 %. Im gesamten letzten Jahr wuchsen die Exporte um 1 % gegenüber 2024 auf rd. 1,57 Bill. Euro. Die Importe kletterten im Dezember um 1,4 % gegenüber dem Vormonat und um 5,6 % im Vergleich mit dem Vorjahresmonat. Hier lautet das Ergebnis für 2025 insgesamt: +4,4 % auf etwa 1,37 Bill. Euro. Macht unterm Strich einen Handelsbilanzüberschuss von 17,1 Mrd. Euro im Dezember respektive von 202,8 Mrd. Euro im letzten Jahr.
Annerose Winkler
Der Deutsche Unternehmerbrief
www.bernecker.info
Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
Annerose Winkler
Der Deutsche Unternehmerbrief
www.bernecker.info
Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
© 2026 Bernecker Börsenbriefe