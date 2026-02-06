Erst vor wenigen Tagen sorgte Anthropic mit einer Ankündigung für einen Kursrutsch bei Anbietern von Software für juristische Dienstleistungen. Jetzt ist die nächste Branche dran. Im Wettlauf der KI-Entwickler weitet der OpenAI-Rivale Anthropic die Fähigkeiten seiner Software Claude auf mehr Bereiche aus. Mit der neuen Version Opus 4.6 soll Claude unter anderem auch Aufgaben der Finanzanalyse übernehmen können. Dafür werte Claude etwa Unternehmensdaten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
