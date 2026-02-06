© Foto: NDZ/STAR MAX/IPx - STRMXNeue Jobdaten belasten die Stimmung: Der VIX zieht nach oben, KI- und Softwaretitel fallen weiter und Händlerlegende Peter Tuchman spricht von "nichts als Rot". Die US-Futures zeigen: Der Ausverkauf ist nicht vorbei.Der Ausverkauf an der Wall Street hat sich am Donnerstag deutlich verschärft. Früh am Morgen schoss der sogenannte Angstindex VIX laut FactSet um mehr als 13 Prozent auf über 21 Punkte und überschritt damit seinen langfristigen Durchschnitt. Parallel meldete der Personalberater Challenger, Gray & Christmas den stärksten Anstieg angekündigter Januar-Entlassungen in den USA seit 2009 - ein Signal, das die Nervosität zusätzlich verstärkte. Im regulären Handel gaben die US-Indizes …Den vollständigen Artikel lesen
