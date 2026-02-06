Die Aktie des Gaming-Konzerns Roblox ist am Donnerstag im nachbörslichen Handel zeitweise um bis zu 20 Prozent gestiegen. Auslöser waren besser als erwartete Zahlen für das vierte Quartal sowie eine Prognose, die über den Markterwartungen lag.Im Schlussquartal übertraf Roblox die Analystenschätzungen deutlich. Der Verlust je Aktie belief sich auf 45 Cent und fiel damit geringer aus als die erwarteten 48 Cent. Besonders stark entwickelten sich die Buchungen, die mit 2,2 Milliarden Dollar über den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
