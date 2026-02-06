Datum der Anmeldung:
03.02.2026
Aktenzeichen:
B3-30/26
Unternehmen:
IhreApotheken GmbH & Co. KGaA, Troisdorf (Noweda, Burda) und rahm GmbH, Troisdorf; Gründung des paritätischen Gemeinschaftsunternehmens HIMIconnect GmbH & Co. KG, Troisdorf
Produktmärkte:
Apothekenplattform, Hilfsmittel, Sanitätshäuser
