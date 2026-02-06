Auch hierzu legten die Bundesstatistiker heute neue Schätzungen vor: Demnach soll die Produktion im Dezember um 1,9 % gegenüber dem Vormonat und um 0,6 % im Vergleich zum Dezember 2024 gesunken sein. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich kommt ein Plus von 0,9 % im 4. Quartal 2025 gegenüber dem Vorquartal heraus. Rückgänge verzeichneten insbesondere die Wartung und Montage von Maschinen (-17,6 %), die Automobilindustrie (-8,9 %) und der Maschinenbau (-6,8 %). Hinzugewinnen konnte dagegen vor allem der Sonstige Fahrzeugbau (Schiffe, Flugzeuge, Züge, Militärfahrzeuge) mit +10,5 %. Im gesamten Jahr 2025 gab die Produktion im Produzierenden Gewerbe um 1,1 % nach.
Annerose Winkler
Der Deutsche Unternehmerbrief
www.bernecker.info
Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
Annerose Winkler
Der Deutsche Unternehmerbrief
www.bernecker.info
Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
© 2026 Bernecker Börsenbriefe