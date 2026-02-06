Gold mit brutalem Rücksetzer: Experte erklärt die Korrektur

Anzeige / Werbung

Nach Wochen extremer Euphorie trifft die Edelmetallmärkte eine brutale Korrektur. Gold, Silber und Platin geraten massiv unter Druck, doch für Edelmetallexperte Florian Grummes ist das kein Warnsignal, sondern ein typisches Muster innerhalb eines laufenden Bullenmarktes. Warum der Rücksetzer historisch einzuordnen ist und wo nun die entscheidenden Marken liegen.

Heftige Korrektur nach extremer Euphorie

Grummes erläutert, dass die Edelmetallpreise bis Mitte der Vorwoche nahezu ungebremst gestiegen seien. Ab Donnerstag habe dann eine abrupte Korrektur eingesetzt. Der Goldpreis sei von 5.602 US Dollar auf 4.402 US Dollar gefallen. Silber habe es deutlich stärker getroffen, da der Preis von 121,47 US Dollar bis auf 71,35 US Dollar eingebrochen sei. Auch Platin habe über mehrere Tage stark nachgegeben und sei von 2.882 US Dollar auf 1.858 US Dollar gefallen. Nach Einschätzung von Grummes sei eine derart scharfe Bereinigung nach den starken Anstiegen der vergangenen Wochen überfällig gewesen. Er betont, dass selbst ausgeprägte Bullenmärkte nicht geradlinig verliefen. In diesem Fall hätten überzogene Euphorie, eine stark überkaufte Marktlage, Gewinnmitnahmen, höhere Margin-Anforderungen der COMEX (Commodity Exchange) und der Shanghai Gold Exchange sowie das Auslaufen des Januar-Kontrakts zusammengewirkt. Zudem verweist er auf mutmaßliche Eingriffe großer Akteure von der Wall Street.