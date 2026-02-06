Gold mit brutalem Rücksetzer: Experte erklärt die Korrektur

Anzeige / Werbung
Nach Wochen extremer Euphorie trifft die Edelmetallmärkte eine brutale Korrektur. Gold, Silber und Platin geraten massiv unter Druck, doch für Edelmetallexperte Florian Grummes ist das kein Warnsignal, sondern ein typisches Muster innerhalb eines laufenden Bullenmarktes. Warum der Rücksetzer historisch einzuordnen ist und wo nun die entscheidenden Marken liegen.
Nach Wochen extremer Euphorie trifft die Edelmetallmärkte eine brutale Korrektur. Gold, Silber und Platin geraten massiv unter Druck, doch für Edelmetallexperte Florian Grummes ist das kein Warnsignal, sondern ein typisches Muster innerhalb eines laufenden Bullenmarktes. Warum der Rücksetzer historisch einzuordnen ist und wo nun die entscheidenden Marken liegen.
Heftige Korrektur nach extremer Euphorie
Grummes erläutert, dass die Edelmetallpreise bis Mitte der Vorwoche nahezu ungebremst gestiegen seien. Ab Donnerstag habe dann eine abrupte Korrektur eingesetzt. Der Goldpreis sei von 5.602 US Dollar auf 4.402 US Dollar gefallen. Silber habe es deutlich stärker getroffen, da der Preis von 121,47 US Dollar bis auf 71,35 US Dollar eingebrochen sei. Auch Platin habe über mehrere Tage stark nachgegeben und sei von 2.882 US Dollar auf 1.858 US Dollar gefallen. Nach Einschätzung von Grummes sei eine derart scharfe Bereinigung nach den starken Anstiegen der vergangenen Wochen überfällig gewesen. Er betont, dass selbst ausgeprägte Bullenmärkte nicht geradlinig verliefen. In diesem Fall hätten überzogene Euphorie, eine stark überkaufte Marktlage, Gewinnmitnahmen, höhere Margin-Anforderungen der COMEX (Commodity Exchange) und der Shanghai Gold Exchange sowie das Auslaufen des Januar-Kontrakts zusammengewirkt. Zudem verweist er auf mutmaßliche Eingriffe großer Akteure von der Wall Street.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)